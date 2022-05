Verstappen: "Absoluut niet verwacht om uit te lopen op Leclerc in WK"

Max Verstappen kijkt overwegend tevreden terug op de zondagmiddag in zijn eigen woonplaats. De Red Bull-rijder heeft onverwachts goede zaken gedaan in het WK, al gaat de Monaco Grand Prix 2022 vooral de boeken in als dé dag van Sergio Perez. "Dit is een geweldig resultaat voor Checo, ik ben erg blij voor hem", laat Verstappen dan ook weten. De Mexicaan bleek tot tranen toe geroerd op het podium en heeft het kroonjuweel van Formule 1 voor altijd op zijn erelijst staan.

Verstappen heeft dat vorig jaar voor elkaar gekregen, al zat een nieuwe triomf er ditmaal natuurlijk geen moment in. "Ik heb er alles aan gedaan na de kwalificatie van gisteren. Mede doordat ik geblokkeerd werd door een rode vlag moest ik vanaf P4 komen. Dat was niet ideaal, maar ik heb alles gedaan wat ik kon", stelt Verstappen na afloop van de race. "Ik heb mijn voorsprong in het WK vergroot en dat had ik gisteravond absoluut niet verwacht, dus deze dag is zeker positief geweest."

Die positieve dag is vooral mogelijk gemaakt doordat Red Bull tactisch aan de goede kant van de medaille zat. Verstappen heeft het in de voorbije weken vaak over de uitvoering bij Red Bull gehad, maar had ditmaal niets te klagen. "Met de strategie hebben we het erg goed gedaan door voor de Ferrari's te komen. Als team kunnen we erg trots zijn op deze zondag. Het was erg hectisch met de regen en alle chaos, maar de uitvoering was ditmaal echt goed", looft Verstappen zijn werkgever.

Los van de tactiek was de tweede sleutel tot succes om zelf het hoofd koel te houden, maar hoe lastig was het in de cockpit om foutloos te blijven? "Vooral als het hier nat is, is het lastig om een goed ritme te vinden. We hadden hier natuurlijk niet veel in de regen gereden, dat maakte het nog verraderlijker. Het was glibberig, waardoor je erg gefocust moest zijn en ook blijven. Een foutje is in deze omstandigheden zo gemaakt, maar gelukkig is er op de crash van Mick Schumacher na niks ergs gebeurd, en ik heb ook al gehoord dat Mick oké is. Al met al is het een goede dag geweest."