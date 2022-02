Verstappen: "Aanpassing aan 2022-auto interessant, zicht is anders"

Woensdag heeft Red Bull als tweede team de auto voor het Formule 1-seizoen 2022 gepresenteerd. Doordat het slechts om een aangepaste 'show car' ging en technische details niet zichtbaar waren, maakt die presentatie volgers nog niet heel veel wijzer over de richting die Red Bull daadwerkelijk kiest. De echte auto is volgens het team pas kort voor de wintertest in Barcelona klaar. Desondanks geeft het getoonde exemplaar wel een eerste impressie van de nieuwe regelgeving en van het wapentuig dat Max Verstappen en Sergio Perez ter beschikking krijgen.

Eerstgenoemde heeft al eerder laten weten dat hij de nieuwe regelgeving best toejuicht als het voor betere races en meer inhaalacties zorgt, hetgeen overigens ook de hele opzet is. Alhoewel dat allemaal in de praktijk nog afwachten is, kunnen de eerste signalen hem wel bekoren. "Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit hoe de auto in het echt aanvoelt. Dat weten we op dit moment nog niet, maar ik kan niet wachten om voor het eerst de pitstraat uit te rijden en die eerste rondjes te rijden."

Verstappen heeft al wel enigszins een idee wat hij kan verwachten, onder meer op basis van het simulatorwerk. "Het zicht vanuit de cockpit zal de grootste verandering zijn door deze immense banden", duidt hij op de overstap op 18 inch-velgen. "Het wordt daardoor iets moeilijker om de apex in bepaalde bochten goed te raken. Verder voel je dat de auto in z'n geheel minder grip heeft dan die van vorig jaar, maar daar zullen we wel aan wennen. Daar zijn de testdagen ook voor. Dan kunnen we wennen aan het glijden, het blokkeren en al die dingen. Uiteindelijk moet dat wel goed komen. Het voornaamste is echt dat we wennen aan het andere zicht."

De testdagen waar Verstappen aan refereert, beginnen op 23 februari in Barcelona. Voordien heeft Red Bull al de mogelijkheid om een eigen shakedown af te werken. Ieder team heeft immers twee filmdagen per jaar, waarop met speciale demobanden honderd kilometer mag worden afgelegd.

Nog eenmaal genieten van het zinderende F1-seizoen 2021 en de opmars van Max Verstappen richting de top? Bestel dan snel het boek Formule Max!

Op persoonlijk vlak is Verstappen in ieder geval weer klaar voor het nieuwe seizoen. De Limburger heeft eerder laten weten dat niet ieder jaar zo intens als 2021 hoeft te zijn, maar de batterij is inmiddels weer helemaal opgeladen. "Ik wil nu vooral weer in de auto stappen, ja. Ik heb enige tijd vrij gehad en heb mezelf in die tijd weer helemaal op kunnen laden om achter het stuur te kruipen. Het allerbelangrijkste is dat je fysiek zo goed mogelijk bent voorbereid op het nieuwe jaar. De rest kun je - zeker met deze nieuwe auto's - eigenlijk nog niet weten", vervolgt Verstappen tijdens de online presentatie. "Het is namelijk niet meer zo als in de voorbije jaren, toen het eigenlijk steeds een upgrade van de auto daarvoor was. Nu zal het gevoel echt anders zijn en het is natuurlijk heel interessant om te zien hoe iedereen zich gaat aanpassen."

Bekijk hier de onthulling van de Red Bull RB18 terug: