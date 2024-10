Tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond is er uitvoerig gesproken over de ‘driving guidelines’, naar aanleiding van het gevecht dat Max Verstappen en Lando Norris vorige week met elkaar voerden tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Sommige coureurs zijn het met Norris eens dat hij niet langer de aanvallende partij was toen beide rijders de uitloopstrook op gingen, omdat hij bij de apex voor de Nederlander zou hebben gezeten. Andere rijders vinden dat Verstappen hard maar fair - en dus binnen de regels - heeft verdedigd. Op dat vlak zijn de meningen dus verdeeld, maar waar het merendeel van de coureurs zich wel in kan vinden, is dat de richtlijnen moeten worden verbeterd.

“Kijk, de regels kunnen altijd beter. En daar moet je dan ook naar streven, toch?”, reageert Verstappen tegen de in Mexico-Stad aanwezige Nederlandse media, waaronder Motorsport.com. “Het is nooit perfect.”

Op de vraag of het überhaupt te doen is om alles in regels te vatten, antwoordt hij: “Dat is ook heel lastig. Maar het hele probleem begint volgens mij met dat je op die baan [in Austin] heel makkelijk buiten de lijnen kunt rijden. Als daar gewoon een grindbak is of wat anders, dan kom je nooit in die situatie terecht. De coureur aan de buitenkant remt dan nooit zo laat, omdat je dan het risico loopt dat je eraf gaat. En voor degene die aan de binnenkant zit, geldt hetzelfde verhaal. Die gaat ook wel iets voorzichtiger de bocht in. Dus dan zul je dat scenario [van afgelopen zondag in Austin] nooit meer krijgen.”

“Op bepaalde circuits waar je veel uitloopmogelijkheden hebt, is dat dus een probleem”, vervolgt hij. “En dat ziet de FIA natuurlijk ook. Die willen misschien ook wel liever dat er, net als in Oostenrijk, een paar grindbakken worden geplaatst. Want die helpen wel.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc nam het afgelopen donderdag in de persconferentie nog op voor Verstappen. Hij zei dat de coureur van Red Bull Racing altijd de grenzen van de regels opzoekt, om daar gelijk aan toe te voegen: “Maar dat is wat racen tegen Max ook zo spannend maakt.” Verstappen heeft niet het gevoel dat de roep om veranderingen aan de ‘driving guidelines’ een collectieve aanval op hem als rijder is. Volgens de Limburger zijn de anderen alleen maar uit op duidelijkheid over wat er wel en niet mag in een onderling duel. “Ik denk dat ze het zelf ook willen weten”, aldus Verstappen, die vervolgens aangeeft dat hij straks niet anders zal gaan rijden. “Qua racen verandert er niks voor mij.”

Video: Het veelbesproken moment tijdens de F1-race in Austin