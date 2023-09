De Grand Prix van Singapore wordt komend weekend op een iets andere lay-out verreden, doordat er momenteel bouwwerkzaamheden plaatsvinden bij The Float, het grote drijvende platform in de Marina Bay waarop sportwedstrijden en evenementen worden gehouden. Het gedeelte waar de coureurs door vier scherpe bochten gingen om langs een immense tribune te rijden, is geschrapt, waardoor de coureurs nu op een lang recht stuk naar de Singapore Flyer rijden.

Doordat er een paar negentig graden-bochten zijn verdwenen en er een recht stuk voor in de plaats is gekomen, is de baan minder zwaar voor de banden geworden. Maar het managen van de bandenslijtage is juist een sterk punt van Red Bull, waar Max Verstappen en Sergio Perez normaal gesproken in de race veel voordeel van hebben. Daarbij komt dat het lastiger wordt om de banden in de kwalificatie op temperatuur te brengen, iets waar Red Bull over het algemeen meer moeite heeft dan bijvoorbeeld een team als Ferrari. Toch hoeft dit nog niet te betekenen dat Red Bull in het nadeel is met de aangepaste lay-out. Het team uit Milton Keynes beschikt dit jaar namelijk over een bijzonder efficiënte auto, die ook met meer vleugel nog hoge snelheden haalt op de rechte stukken. Zo bekeken kan het nieuwe rechte eind dat volgt na de vijftiende bocht een voordeel zijn.

Op de vraag van Motorsport.com of de aangepaste lay-out in potentie in het voordeel kan zijn van Red Bull Racing, laatVerstappen weten: "Ja, ik denk dat het niet slechter is voor ons. We moeten alleen nog wel even afwachten natuurlijk of het ook echt een verschil maakt, qua hoe hard we op het rechte stuk gaan." Na de race in Monza wees Verstappen de Grand Prix van Singapore wel aan als de race die het moeilijkst zou kunnen worden voor Red Bull. "Ik denk dat we hier niet zo sterk zullen zijn als op andere banen", licht hij die uitspraak in Singapore bij de Nederlandse pers toe. "Onze auto komt over het algemeen iets minder goed uit de verf op stratencircuits. Maar ik denk dat we nog steeds wel goed werk kunnen leveren, hoor. Het zal hier alleen dichter bij elkaar zitten."

Verstappen vindt de aanpassingen aan het circuit op zich wel prima. "We hoeven dit jaar iets minder te remmen en te sturen, dus het zal iets relaxter zijn", zegt hij over de veranderingen. "De bandenslijtage zal ook iets minder zijn. Maar ik hoop op de eerste plaats dat het racen erop vooruit gaat. Dat hangt er echter vanaf of we daar een DRS-zone krijgen of niet." Op het lange rechte eind naar de laatste serie bochten is in tegenstelling tot wat veel coureurs dachten, geen DRS-zone opgenomen door de FIA. Die zou vooral zorgen hebben over de vijftiende bocht, die door de nieuwe lay-out met veel meer snelheid genomen wordt. Als Motorsport.com vraagt of dit een gemiste kans is, reageert Verstappen: "Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Ik weet niet hoe scherp die bocht vrijdag precies gaat aanvoelen en hoe het qua grip gaat zijn. We zien het wel en misschien kunnen we het er nog met elkaar over hebben tijdens de rijdersbriefing."

'Gewoon gas geven'

Twee weken geleden in Monza was Ferrari de voornaamste uitdager van Red Bull. Gevraagd welk team dit weekend de grootste concurrent van de Brits-Oostenrijkse renstal kan zijn, zegt de tweevoudig wereldkampioen: "Moeilijk om te zeggen waar het vandaan gaat komen. Ferrari, Mercedes, Aston Martin of McLaren… Dat laatste team komt hier volgens mij met een grote update. Dus dat is ook nog even afwachten, hoe sterk McLaren hier gaat zijn." Of de strijd achter Red Bull iets is wat Verstappen met belangstelling volgt? "Ik ben er tijdens een weekend eigenlijk niet zo mee bezig. Je bent dan al druk genoeg met het beste uit je eigen auto te halen. Maar meestal kijk ik de race thuis nog wel een keer terug. Dan krijg je iets meer mee van alles wat er verder nog speelt."

Verstappen kan in Singapore zijn elfde Grand Prix-overwinning op rij boeken, terwijl Red Bull nog altijd ongeslagen is in 2023 en Helmut Marko al hardop begint te dromen van een seizoen waarin het team alle races wint. Volgens de Nederlander is er geen sprake van extra druk om de zegereeks verder uit te breiden. "Ik heb er nooit echt naar gekeken of het de achtste, negende of tiende was. Ik doe elke keer gewoon mijn uiterste best. Ik leg mezelf elk weekend dus dezelfde hoeveelheid op. In dat opzicht verandert er dus niets." Op de vraag of geluk ook een factor is bij het neerzetten van een dergelijke reeks: "Ja, maar geluk kun je ook afdwingen. Ik denk dat we dit jaar tot dusver niet heel veel geluk hebben gehad, maar wel veel hebben afgedwongen. We hebben in moeilijke situaties over het algemeen steeds de juiste beslissingen genomen." Om daaraantoe te voegen: "Maar uiteindelijk moet je er ook niet te veel over nadenken. Je moet gewoon gas geven."

Video: Een ronde over het aangepaste F1-circuit van Singapore