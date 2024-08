Max Verstappen: Aangepaste F1-regels raken Red Bull niet, wij hadden zoiets niet

Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend weer in gang geschoten op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen heeft de voorgaande drie edities van de Dutch Grand Prix gewonnen, maar weet dat dit weekend op papier lastiger belooft te worden. "Als je kijkt naar het hele seizoen tot nu toe, dan wel, ja. Vorig jaar was ik er meer van overtuigd dat we mee zouden doen voor de overwinning dan nu." Het komt doordat de concurrentie enorme stappen heeft gezet, maar ook doordat de updates van Red Bull tot dusver niet hebben opgeleverd wat Verstappen ervan had verwacht. Precies om die reden heeft de drievoudig wereldkampioen laten weten dat er in de zomerstop een evaluatie moest plaatsvinden, waarin Red Bull moest analyseren wat er vanaf de eerste race in Bahrein tot aan nu met de RB20 is gebeurd.

"Dat heeft absoluut plaatsgevonden", laat Verstappen in Zandvoort na een vraag van Motorsport.com weten. "Daar zijn we druk mee bezig en hopelijk krijgen we dit weekend al wat antwoorden. Vanaf daar gaan we verder en dan zien we wat we kunnen vinden en wat we kunnen verbeteren aan de auto." Gevraagd of die oplossingen in updates zitten of in de uitvoering - oftewel in het zoeken naar een goede balans - vervolgt de WK-leider: "Het is van alles wat. Sommige dingen waren misschien niet meteen opgevallen bij de ontwikkeling ervan. Dat zijn dingen die je analyseert en die komen dan alsnog tevoorschijn. Ik kan natuurlijk niet in details treden waar dat allemaal over gaat, maar we zijn er druk mee bezig." Verstappen is het overigens niet helemaal met de recente uitspraak van adviseur Helmut Marko eens dat de voorbije updates downgrades zijn geweest. "Nee, dat is niet het geval. Maar je analyseert natuurlijk heel veel dingen en daaruit komen dan weer aanpassingen. Dat begint hier in Zandvoort."

FIA-aanpassing: "Geen idee waar dat vandaan komt"

Doordat de concurrentie Red Bull Racing heeft bijgehaald en qua pure snelheid wellicht ook ingehaald, staken er geruchten de kop op over asymmetrisch remmen. De FIA heeft het technisch reglement tijdens de zomerstop expliciet aangepast om asymmetrische remsystemen te verbieden, zodat teams de remdruk niet meer kunnen gebruiken om de auto tijdens het aanremmen alvast te laten roteren. Vertappen kan echter niets met die heisa en stelt tijdens de persconferentie dat Red Bull niet wordt geraakt door de aanpassingen. Op navraag van deze site voegt hij er nog aan toe: "Ik weet niet waar dat vandaan komt. We hebben het ook niet op de auto zitten, dus we maken ons er niet echt druk om." Gevraagd of Red Bull dat ook niet op enig moment dit jaar heeft gehad, luidt zijn antwoord: "Nee."

In plaats daarvan concentreert Verstappen zich liever op mogelijkheden om de RB20 te verbeteren, waar hij tijdens de zomerstop ook volop over heeft nagedacht. "Tijdens de vakantie denk ik normaal niet echt veel aan de Formule 1, maar ik denk dat ik dit jaar wel drukker bezig ben geweest met het team dan in de afgelopen seizoenen. Dat betreft nadenken over hoe we de auto beter voor elkaar kunnen krijgen. In de afgelopen jaren was het rond deze tijd van het jaar toch iets makkelijker om alles goed afgesteld te krijgen. Dat is gewoon een feit, maar dat weet het team ook." Er is dus werk aan de winkel bij Red Bull, maar Verstappen weet ook dat er geen magische oplossing bestaat. Het is een proces waarin de auto moet worden verbeterd op basis van de lessen uit de zomerstop. "Het moet stap voor stap, we moeten veel dingen analyseren en hopelijk werken de lessen die dat oplevert. En dat begint hier in Zandvoort."