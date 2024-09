Verstappen waarschuwt voor F1-vertrek, McLaren vol vragen over snelste ronde Ricciardo

Lando Norris heeft met overmacht de Formule 1 Grand Prix van Singapore gewonnen, al ging het daar na afloop bijna niet over in de paddock. In de hitte onder het kunstlicht was het gesprek van de dag wederom het protest van Max Verstappen. De Red Bull-coureur gaf opnieuw zeer korte antwoorden in de persconferentie en hield vervolgens zijn eigen mediasessie in de hospitality. Daarin toonde hij zich zeer uitgesproken, bovenal door aan te geven dat dingen zoals de taakstraf en al het gedoe over vloeken hem uit de Formule 1 kunnen drijven. "Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst." Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vraag hoe Red Bull na een slechte vrijdag alsnog P2 heeft kunnen halen. Verder aandacht voor de overmacht van McLaren na een specifieke boordradio, oververhitte Mercedes-coureurs en Andrea Stella die vindt dat er na de snelste raceronde van Daniel Ricciardo goed moet worden gekeken naar de banden tussen Red Bull Racing en het RB-team. Afsluitend aandacht voor het waarschijnlijke afscheid van de Australiër.

