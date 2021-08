Kostenpost van 2,5 miljoen: Ferrari wil gesprek over budgetplafond

Mattia Binotto kwam met het idee na de Grand Prix van Hongarije. Daar viel Charles Leclerc uit met motoschade nadat hij was aangereden door Lance Stroll. Een nadere inspectie van de wagen van Leclerc wees uit dat de krachtbron aan boord van de SF21 onherstelbaar was beschadigd, een flinke nieuwe schadepost voor het team uit Maranello. Binotto heeft uitgerekend dat zijn team dit jaar al voor 2,5 miljoen euro aan schade bijeen heeft gereden. En dat vormt met het budgetplafond dat sinds dit seizoen van kracht is een groot probleem, aldus Binotto. Hij suggereerde na de Hongaarse Grand Prix dan ook dat de rekening voor ongevalschades bij de veroorzaker van het ongeval zou moeten komen te liggen.

Niet alle teams zijn het daarover eens, en ook Binotto ziet dat de zaak complex is, maar toch wil hij er met de teambazen en de Formule 1-bazen over in gesprek. “Ik denk dat er zeker iets voor te zeggen is. Ik denk dat er zeker geen voor de hand liggende oplossingen zijn, maar het is iets wat we ongetwijfeld de komende weken met de FIA, de F1 en de teams zullen bespreken om te zien of er een oplossing is voor de toekomst.”

Naast de vraag wie het bonnetje van een kostbare reparatie oppakt, vindt Binotto het ook tijd voor een nieuw debat over de vraag of teams vrijgesteld moeten worden van gridstraffen als ze buiten hun eigen schuld schade aan motoren oplopen en nieuwe motoronderdelen moeten inzetten. “Er is geen voor de hand liggende oplossing”, begrijpt de Italiaan. “Onze motor die in Hongarije beschadigd raakte, had [in de tweede helft van het seizoen] zeker nog ingezet moeten worden, maar was natuurlijk niet meer nieuw. Dus als we die mogen vervangen dan monteer je iets nieuws, iets dat niet hetzelfde aantal kilometers heeft afgelegd en een langere levensduur heeft. Dat maakt het ingewikkeld.”

Nog complexer wordt het als de Formule 1 besluit om in de toekomst nog minder motoronderdelen toe te staan. “Er is sprake van een verdere vermindering in 2025, van drie motoren naar twee per seizoen”, kijkt Binotto vast vooruit. “Het is duidelijk dat hoe minder motoren er zijn, hoe belangrijker de kwestie wordt. We zullen dit met de andere teams en de FIA bespreken. Het is een actuele kwestie die door verschillende partijen is aangestipt en daarom verdient het om te worden onderzocht. Maar ik denk niet dat er een gemakkelijke oplossing is.”