Charles Leclerc stroomde in 2018 bij Alfa Romeo de Formule 1 binnen en maakte een F1-seizoen later de overstap naar Ferrari. Hij ontpopte zich al snel als fan favourite dankzij een indrukwekkende start bij de Italianen. Zijn prestaties werden beloond met een langdurig contract dat hem tot het einde van 2024 bij Ferrari houdt. Momenteel bevindt de Monegask zich in een titelgevecht met Max Verstappen en Sergio Perez. Leclerc heeft in 2022 voorlopig twee Grands Prix gewonnen en vijf pole-positions op zijn naam geschreven. De Ferrari-coureur heeft negen punten achterstand op WK-leider Verstappen.

Op Fiorano werd een evenement georganiseerd om de dood van Gilles Villeneuve te herdenken. De Canadees kwam 40 jaar geleden om het leven tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Zolder in België. Leclerc kreeg de kans om de iconische Ferrari 312T van Villeneuve uit 1979 te besturen. Mattia Binotto merkt tegenover Motorsport.com op dat Villeneuve en Leclerc omarmd werden door de fans en op die manier hun steentje bijdroegen en -dragen aan het Ferrari-verhaal in de Formule 1-racerij.

"Ik kijk bij Charles naar zijn manier van rijden en zijn talent, maar er is meer. Er zit een passie. De fans hebben een passie voor hem. Deel uitmaken van Ferrari is op de één of andere manier proberen om de mythe van de cavallino [het steigerende paard] te versterken. Er zijn weinig coureurs die dat lukt. Ik denk dat Charles, net als Gilles, daar één van is", aldus de Ferrari-teambaas. "Gilles was fantastisch. Hij won slechts zes races, maar blijft voor alle fans en de cavallino dé coureur. Het was zijn manier van rijden en zijn gedrag. Hij toonde een bepaalde passie. Charles heeft dat ook en dat is geweldig. Allen hebben we een enorme passie en ik hoop dat hij meer dan zes Grands Prix gaat winnen."

Villeneuve reed van 1977 tot zijn dood in 1982 voor Ferrari en finishte in 1979 als tweede achter Jody Scheckter in het kampioenschap. Scheckter was toen zijn teamgenoot. Nadat Leclerc zijn rondjes had gereden in de 312T, merkte hij op dat de veiligheid in de auto bij lange na niet vergelijkbaar is met die van vandaag. Dit komt allemaal door de verbeteringen die de FIA heeft doorgevoerd. "In die tijd waren de auto's gevaarlijk", vervolgt Binotto. "In die tijd wist je dat een ongeluk een bepaalde consequentie had. Vandaag de dag zijn de wagens ontzettend veilig. Dat is allemaal dankzij de inspanningen van de FIA, de Formule 1 en de teams. De coureurs in die tijd waren gek. Ze accepteerden een groot risico."

Voor de Grand Prix van Monaco nam Leclerc al deel aan de historische versie van de race in Monte Carlo. Daar kwam de Monegask in actie met de Ferrari van Niki Lauda, al liep dat niet heel goed af.

Charles Leclerc bij de 312T van Gilles Villeneuve Foto: Ferrari