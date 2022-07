Carlos Sainz boekte op Silverstone zijn eerste zege in de Formule 1, nadat hij zijn teamgenoot Charles Leclerc na de safety car-situatie had ingehaald. De Spanjaard was tijdens de neutralisatie van verse zachte banden voorzien, terwijl Leclerc de race moest uitrijden op oude harde banden. Ferrari wilde de Monegask niet naar binnen halen om ‘track position’ te behouden, maar die beslissing bleek achteraf niet correct. Leclerc viel na de herstart terug naar P4.

Volgens een Italiaanse journalist, nota bene een voormalig persvoorlichter bij het Ferrari F1-team, waren sommige teamleden zo teleurgesteld over de situatie rond Leclerc, dat ze weigerden de podiumceremonie voor winnaar Sainz bij te wonen en ook niet wilden poseren voor een teamfoto. “Maar dat is niet waar”, reageert Ferrari-teambaas Mattia Binotto in Oostenrijk op een vraag van Motorsport.com. “Toen ik het hoorde of las, was ik verrast. Ik heb het gecheckt, want je weet maar nooit. Misschien had ik iets gemist. Maar ik heb het gecheckt en het was absoluut niet het geval.”

“Ik ben verrast en teleurgesteld dat er soms dingen worden geschreven die niet waar zijn”, vervolgt Binotto. “Ja, het team was op dat moment niet helemaal blij omdat we een kans hadden verspeeld na de safety car. Maar het team was wel heel blij voor Carlos om diens eerste overwinning. Hij had een fantastisch weekend op Silverstone, met zijn pole-position en daarna de race zelf. Het hele team juichte voor Carlos, dus het was geen probleem.”

Binotto ging deze week in Monaco op bezoek bij Leclerc, iets dat hij wel vaker doet. “We hebben samen gedineerd en gelachen om wat we in de kranten hebben gelezen, aangezien wij weten dat er niets van waar is”, vertelt de Ferrari-teambaas. “Het was fijn om elkaar te ontmoeten en dingen te bespreken hoe we in de komende races sterk voor de dag kunnen komen.”

Video: Charles Leclerc na de kwalificatie in Oostenrijk