Binotto tevreden na Britse GP, maar vlag nog niet uit bij Ferrari

Natuurlijk stonden de kranten en websites gisteren en vandaag vooral vol met artikelen over het uit de race kegelen van Max Verstappen door Lewis Hamilton, maar dat doet niets af aan de prestatie van Charles Leclerc die na dat incident de leiding in de Britse GP overnam en ronden lang aan de leiding ging. Pas een paar ronden voor het einde werd de Monegask ingehaald door Hamilton, maar Leclerc bleef wel Valtteri Bottas voor en mocht dus een P2 achter zijn naam noteren.

Leclerc leek daar zelf niet erg blij mee, maar zijn teambaas Mattia Binotto was buitengewoon tevreden. “We hadden een goed tempo in de race en ik denk dat dat het belangrijkste voor ons is na de ramp, als je het zo kunt noemen, in Frankrijk.” Ferrari eindigde die race op Paul Ricard op de plaatsen 11 (Sainz) en 16 (Leclerc), een absoluut dieptepunt voor de Scuderia. In Oostenrijk zag het er met degelijke puntenfinishes al wat beter uit voor de Italianen en Silverstone was opnieuw het bewijs dat er voorzichtig wat muziek in zit bij Ferrari.

“Om hier op een moeilijk circuit te komen, een goede kwalificatie te rijden en tweede in de race te worden, is iets waar we erg blij mee zijn”, vervolgde Binotto zijn analyse voor de microfoon van Sky Sports F1. “Het is duidelijk dat het teleurstellend is om met nog twee ronden te gaan gepasseerd te worden, maar we moeten van onze kant realistisch zijn: als er niets met hen gebeurt, zijn zij [Red Bull en Mercedes] sneller. Het team heeft prima werk afgeleverd en nu is het drie races op rij dat we een goed racetempo hebben.”

Uiteraard prees Binotto de prestatie van Leclerc, maar hij was ook erg te spreken over het herstel van Carlos Sainz. Die was vanaf de tiende plaats gestart, kende een dramatische pitstop, maar werd uiteindelijk zesde. “Charles is het hele weekend heel goed geweest: vrijdag in de kwalificatie, zaterdag in de sprintrace en vandaag ook. Carlos had een beetje meer pech, hij had een probleem met een wheelgun bij de pitstop vandaag, wat hem posities kostte. Maar toen hij eenmaal vrij baan had, had hij een goed tempo en dat is positief nieuws voor ons.”

Voor de zomerstop staat nog de Grand Prix van Hongarije op het programma, op een circuit dat op papier geschikt lijkt voor de SF21. Binotto wilde echter nog geen voorspellingen doen. “Boedapest is een circuit dat zich leent voor onze wagen. Maar het zal erg warm worden, dus de bandenslijtage aan de voorkant zal een probleem zijn. We zullen voorzichtig moeten zijn, maar deze laatste paar races beloven veel goeds voor onze progressie.”