Binotto: "We testen Schumacher voor Ferrari-zitje in de toekomst"

De zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher maakt dit seizoen zijn debuut bij Haas. Eerder won de jongeling het EK Formule 3 en vorig seizoen was hij de sterkste in de Formule 2. Bij Alfa Romeo, een team waar Ferrari warme banden mee heeft, was geen plek voor Schumacher, maar Haas koos voor de jeugd en krijgt met de Duitser een veelbelovend talent. Hoewel er niet meteen een mogelijkheid is om door te stromen naar Ferrari, houdt Binotto er wel degelijk rekening mee dat Schumacher op den duur in de kleuren van de Scuderia zal rijden.

“Mick Schumacher is een van de coureurs bij Haas dit jaar, dat is voor ons een geweldige kans en we laten zien hoe goed de samenwerking is”, aldus de Italiaanse teambaas. “Mick is onderdeel van onze FDA [Ferrari Driver Academy] en dat programma is er niet alleen om coureurs klaar te stomen voor een loopbaan in de Formule 1, maar het is er vooral om coureurs te ontwikkelen die op een dag mogelijk klaar zijn voor een zitje bij Ferrari, in de rode wagen.”

Ferrari zit wat betreft jong talent gebakken. Niet alleen zitten Leclerc, Sainz en Schumacher in de Formule 1, ook daaronder heeft de Italiaanse opleiding voldoende talent. Callum Ilott had op basis van het voorgaande seizoen wel een zitje in F1 verdiend, maar greep ernaast. In de Formule 2 heeft het merk bovendien Robert Shwartzman rondrijden, die in de juniorklassen ook indruk maakt.

Binotto is in ieder geval blij dat hij bij het ontwikkelen van talent kan rekenen op de klantenteams: “Wanneer je van de Formule 2 naar de Formule 1 gaat moet je niet direct in de rode wagen [van Ferrari] stappen. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, dat is niet goed wanneer iemand geen ervaring heeft. Het is fijn dat we klantenteams en partners hebben waar we op kunnen rekenen, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze coureurs.”