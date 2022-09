Ook Binotto tegen superlicentie Herta op grond van force majeure

Colton Herta is bij Red Bull in beeld als vervanger van Pierre Gasly bij AlphaTauri, wanneer de Fransman zijn carrière volgend jaar bij Alpine kan voortzetten. Red Bull is echter alleen van plan om Gasly, wiens contract tot eind 2023 loopt, eerder vrij te geven als zeker is dat AlphaTauri volgend seizoen over Herta kan beschikken. Daarbij is er echter één groot obstakel: de 22-jarige coureur uit Californië heeft niet genoeg punten voor een superlicentie.

Herta staat op basis van zijn resultaten in de voorbije seizoenen op 32 punten, terwijl er 40 nodig zijn om een superlicentie aan te kunnen vragen. Het aantal punten kan nog worden opgekrikt door Herta in te zetten tijdens vrije trainingen, die één punt per stuk waard zijn, maar ook dan komt Herta er nog een aantal tekort. Daarom is de FIA aan het kijken of hij op grond van force majeure alsnog een superlicentie kan krijgen. Maar niet iedereen is daar voorstander van.

Eerder lieten teambazen Toto Wolff (Mercedes), Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Mike Krack (Aston Martin) en Guenther Steiner (Haas) al weten dat de regels omtrent de superlicentie wat hen betreft gewoon worden nageleefd. En ook Ferrari’s Mattia Binotto zou er niet blij mee zijn als er een uitzondering voor Herta zou worden gemaakt. “We investeren enorm veel geld in onze Ferrari Driver Academy”, reageert de Italiaan op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat er van force majeure geen sprake is bij Herta. Dat zou compleet de verkeerde benadering zijn. We hebben regels opgesteld om onze sport te beschermen en er zeker van te zijn dat we de juiste keuzes maken.”

“Herta mag deelnemen aan het kampioenschap, maar alleen als hij aan alle voorwaarden voldoet, anders niet”, stelt Binotto onomwonden. “Dit is erg belangrijk en we zullen zeker in de gaten houden wat de FIA met deze zaak gaat doen. En ik denk dat dat voor alle teams geldt, want dit is een belangrijke kwestie voor onze sport. Ongeacht de situatie kan het niet zo zijn dat er een beroep wordt gedaan op force majeure terwijl er geen sprake is van force majeure. En hier is dat zeker niet het geval.”

AlphaTauri heeft nog niets van de FIA vernomen als het gaat om een superlicentie voor Herta, laat teambaas Franz Tost zaterdag weten. “De laatste stand van zaken is dat Pierre bij ons onder contract staat”, zegt hij. “En met betrekking tot Colton Herta: het is aan de FIA of hij een superlicentie krijgt of niet. Ik hoop dat de FIA daar snel een knoop over doorhakt, zodat we weten welke kant we opgaan en hoe we het team het beste kunnen inrichten voor volgend jaar.”

Mocht de FIA Herta eerst graag tijdens een vrije training in actie zien, dan zal AlphaTauri daaraan meewerken. “Als het nodig is dat we hem een vrije training geven, dan geven we hem een vrije training. We zullen alles doen wat er gevraagd wordt”, aldus Tost. De Oostenrijker bevestigt dat Gasly alleen bij AlphaTauri vertrekt als het team uit Faenza Herta voor hem in de plaats kan krijgen. Tost: “Als Colton Herta het niet wordt, dan blijft Pierre Gasly en zal er niets veranderen.”