Ferrari kende ook op Circuit Zandvoort een lastige Grand Prix. Drama in de pitlane verstierde de hoop op een goed resultaat in Nederland. Carlos Sainz vocht in de eerste stint met Lewis Hamilton, alvorens het fout ging in de pitstraat. Ferrari had niet op tijd de banden klaarstaan voor de Spanjaard. Het werd nog erger voor Sainz. De Madrileen ontving vijf seconden straf naar aanleiding van een onveilige stop, waarbij Fernando Alonso vol in de ankers moest. Ferrari krijgt al langere tijd kritiek op de strategische keuzes. Men vindt dat de mannen uit Maranello tactisch sterker moeten worden. Nico Rosberg treedt tegenwoordig op als Formule 1-analist bij Sky Sports en doet stevige uitspraken. De wereldkampioen van 2016 vindt dat teams in opstapklassen nog beter optreden dan Ferrari.

"Potverdorie", zegt de Duitser over de Ferrari-pitstops. "Mattia Binotto blijft maar zeggen: 'Nee, nee, we hoeven geen wijzigingen door te voeren. Alles gaat goed.' Maar wanneer komt de dag? Dit kan echt niet. Zelfs Formule 2- en Formule 3-teams gaan beter met strategieën en pitstops om. Tijdens een in principe normale wedstrijd schiet je de pits in, maar staan de banden niet klaar? Op een bepaald punt moeten er daar dingen veranderen."

Ferrari-teambaas Binotto is niet onder de indruk van de stevige woorden. Volgens de Italiaan is het makkelijk om kritiek te hebben zo voor de televisie thuis in plaats van begrijpen hoe de zaken op het circuit echt in elkaar zitten. "Het is te makkelijk om buiten de paddock kritiek te hebben", zegt de chef. "Maar mijn antwoord naar Rosberg is dat we geen mensen vervangen. We hebben goede mensen. Het is bewezen dat stabiliteit in de sport belangrijk is. We proberen per dag en per race beter te worden. Ik twijfel niet aan onze mensen. Het kost jaren voor alle teams om naar voren te geraken. Ik zie geen reden waarom dit voor ons anders is."

Ferrari legde eerder al uit dat de drama bij Sainz' pitstop kwam door de late oproep om de Spaanse coureur binnen te halen. Dit om te voorkomen dat Hamilton een undercut zou doen. "Ja, de call werd zeer laat gedaan. Te laat", vervolgt Binotto. "Maar Rosberg moet met al zijn ervaring wel weten dat dit soort zaken eenvoudiger aan te pakken zijn, dan problemen met de snelheid. Performance is wat het mijns inziens het meeste telt."

Video: Ferrari niet goed voorbereid op pitstop Sainz