Binotto voelt zich gesteund: “Maar krijg niet eeuwig de tijd”

Sinds begin 2019 staat Binotto aan het roer bij Ferrari, waar hij Maurizio Arrivabene opvolgde. Zijn periode als eindverantwoordelijke van de renstal is tot nu toe echter geen onverdeeld succes. Daar waar de renstal in 2019 nog drie races won met Charles Leclerc en Sebastian Vettel, viel de Scuderia in 2020 in een diep dal. Er werden slechts sporadisch podiumplaatsen behaald en uiteindelijk kwam het team niet verder dan een teleurstellende zesde plek in het constructeurskampioenschap. Vanzelfsprekend wordt Binotto als teambaas beoordeeld op die resultaten.

Desondanks stelt de 50-jarige Italiaan dat hij op dit moment nog altijd alle steun voelt van Ferrari-voorzitter John Elkann en vice-president Piero Ferrari. “Er is niets veranderd aan onze plannen en ook niet aan wat onze toekomst is”, vertelde Binotto aan F1.com. Ferrari geeft voorlopig de voorkeur aan stabiliteit en de koers die hij heeft uitgezet voor de komende jaren, maar desondanks beseft hij ook dat de prestaties snel moeten verbeteren. “Ik weet absoluut dat ik niet eeuwig de tijd krijg. Ik ben me goed bewust van het feit dat we als team goed moeten presteren en dat ik als teambaas goed moet presteren in de komende seizoenen.”

Vooral op motorisch vlak gaf Ferrari in 2020 veel terrein prijs vergeleken met 2019 en dat bleek de aanleiding voor een lastig seizoen. Binotto weet dat de Scuderia een ‘onvoldoende’ scoorde voor de verrichtingen met de SF1000, maar ziet tegelijkertijd ook een klein lichtpuntje. “Over de gehele linie was het een zeer intens en opeengepakt seizoen, dat veel lastige aspecten had en waarin onze prestaties onvoldoende waren”, zei hij. “Als zesde eindigen in het constructeurskampioenschap is heel slecht, want sinds 1980 is dat niet gebeurd. Maar het is ook een seizoen waarin we veel hebben geïnvesteerd in de toekomst. We proberen de solide fundering te creëren die nodig is om zeer competitief te worden en hopelijk openen we daarmee een nieuwe cyclus voor de toekomst.”