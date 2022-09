Robert Shwartzman rijdt later dit jaar, in de Verenigde Staten en Abu Dhabi, een vrije training voor Ferrari. Hij testte in het verleden al voor Haas en Ferrari, waarbij hij een goede indruk maakte op Mattia Binotto. “Robert is een fantastische coureur”, antwoordt de Ferrari-teambaas op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat hij ontzettend snel is, zeker in een F1-wagen.”

In 2019 werd Shwartzman als debutant kampioen in de FIA Formule 3, waarna hij achtereenvolgens als vierde (2020) en tweede (2021) eindigde in de Formule 2. Dit jaar heeft Shwartzman geen racezitje, maar focust hij zich op test- en simulatorwerk voor Ferrari. “Er zijn rijders die het misschien uitstekend doen in de F3 en F2, maar vervolgens niet goed genoeg zijn voor de F1”, vervolgt Binotto. “Voor Robert geldt denk ik het tegenovergestelde. Hij heeft het zeker geweldig gedaan in de F3 en F2, maar is ook echt heel sterk met een F1-auto. Dus het is jammer dat hij op dit moment geen stoeltje heeft.”

Shwartzman, die opgroeide in Rusland maar sinds de invasie van dat land in Oekraïne uitkomt onder de vlag van zijn geboorteland Israël, krijgt lof van Binotto voor zijn werk in Maranello. “Hij heeft dit jaar veel gedaan in de simulator”, vervolgt de Ferrari-teambaas. “Hij heeft ons team veel geholpen bij de ontwikkeling van de huidige auto. Ik denk dat hij zich heeft verbeterd als coureurs Hij heeft zich ontwikkeld en is nu veel volwassener, zelfs in vergelijking met een jaar geleden. Dus ik denk dat hij een stoeltje verdient. We weten dat het nu heel lastig is, maar hopelijk gebeurt het in de toekomst alsnog.”