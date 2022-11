Binotto: “Ben meer dan relaxed over toekomst bij Ferrari”

Eerder deze week meldde de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dat Ferrari na dit Formule 1-seizoen afscheid neemt van teambaas Mattia Binotto. Frederic Vasseur, de huidige teambaas van Alfa Romeo, werd daarbij genoemd als zijn opvolger. Ferrari publiceerde echter een statement waarin het gerucht werd ontkend, na een ontmoeting van Binotto met voorzitter John Elkann.

“Toen de geruchten opdoken, ben ik uiteraard in gesprek gegaan met mijn baas John Elkann”, zei Binotto zaterdag op de persconferentie voor teambazen in Abu Dhabi. “Het was een open discussie, waarin we hebben gesproken over wat de beste manier is om verder te gaan. We besloten dat het plaatsen van een statement wellicht de beste manier was om een einde te maken aan alle speculaties, want die geruchten waren totaal ongegrond.”

Op de vraag of hij in 2023 nog steeds Ferrari-teambaas is, antwoordde Binotto: “Die beslissing is uiteraard niet aan mij, maar ik ben er vrij relaxed over. De reden daarvoor is dat ik altijd open, eerlijke en constructieve gesprekken heb met mijn bazen. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange en lange termijn. Als ik terugkijk op het hele seizoen, dan hebben we inderdaad wat ups en down gehad. Momenteel hebben we niet de snelste auto, maar we hebben ons grootste doel om weer competitief te zijn denk ik wel bereikt.”

“Het team in de fabriek is volledig gefocust op 2023”, aldus Binotto. “Bovendien was dit seizoen denk ik uitstekend qua pole-positions en snelheid in de kwalificatie. Wat betreft de race pace was het niet zo goed, dus dat moeten we verbeteren. Qua strategie en dergelijke gaat het ook makkelijker als je een sterke wagen voor de race hebt. Dus ja, ik ben relaxed. Meer dan dat. Ik ben helemaal gefocust op wat we moeten doen met het team.”