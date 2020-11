Binotto blij voor Vettel: “Podium is heel belangrijk voor hem”

Sebastian Vettel werd in het seizoen 2020 tot op heden aan alle kanten overvleugeld door teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask stond eerder dit seizoen al twee keer op het podium, terwijl Vettel de grootste moeite had om zijn Ferrari in de punten te laten eindigen. In Turkije werkte Vettel een ouderwets goede race af. Op het glibberige en natte Istanbul Park reed hij zijn beste race van het seizoen en dat bekroonde hij door in de laatste ronde de derde plek over te nemen van Leclerc, die een inhaalactie op Sergio Perez voor de tweede plek zag mislukken.

Binotto liet de Turkse GP aan zich voorbijgaan, maar zag wel dat Vettel bewijs leverde dat hij steeds meer snelheid uit de SF1000 weet te halen. “Ik ben heel blij voor Sebastian”, zei de teambaas van Ferrari. “Ik denk dat het podium voor hem heel belangrijk is, want het is een lastig seizoen voor hem geweest. Ik denk dat hij zich langzamerhand, zeker tegen het einde van het seizoen, meer op zijn gemak voelt in de auto. Hij presteert beter. Hij had een heel goede start, had constant goede snelheid. Hij lette op de banden en hield zijn positie vast. Hij heeft in algemene zin goed gepresteerd, ook in de laatste ronde door zijn kans te grijpen. Dat is geweldig voor hem. Er zijn nog drie races te gaan en hopelijk doet hij het dan net zo goed.”

Vettel heeft duidelijk uitgesproken dat hij moeite heeft om net zoveel uit de Ferrari te halen als Leclerc, met name in de kwalificatie. De oorzaak daarvan is dat hij zich niet zo op zijn gemak voelt als hij de limiet van de grip opzoekt en dat resulteert in povere kwalificaties. In de race betaalt de Duitser daar de prijs voor. “Tot nu toe verliepen de races niet optimaal, want je zit eigenlijk vast zodra je in de achterhoede rijdt. In de regen is het anders”, zei Vettel na de Turkse GP. “Je kan geluk of pech hebben, maar je kan ook meer het verschil maken dan op het droge.”

Na de race sprak ook wereldkampioen Lewis Hamilton zich uit over het lastige seizoen van Vettel, iets waar hij ook aan dacht toen ze op Istanbul Park met elkaar in gevecht waren. “Ik zat achter Seb en even dacht ik er wel langs kon, maar we raakten in een gevecht en het was zo frustrerend dat ik hem niet voorbij kon”, vertelde de Mercedes-coureur. “Maar ik dacht ook: ‘Weet je, Seb heeft een moeilijk jaar, misschien wel het moeilijkste jaar van zijn carrière’ en ik vond dat hij heel sterk reed. Tegelijkertijd dacht ik ook: ‘Hij doet het zo goed maar hij zit verdomme in de weg, de jongens ervoor lopen weg!’ Toen begon hij weg te lopen bij mij en op dat moment zag ik de overwinning door mijn handen glippen.”