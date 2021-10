Binotto van plan om ook GP’s van Mexico en Brazilië over te slaan

Vorig seizoen liet Mattia Binotto voor het eerst races schieten sinds hij begint 2019 werd gepromoveerd tot teambaas van Ferrari. Tijdens de races in Turkije en Bahrein bleef hij achter op de fabriek van Ferrari in Maranello. Destijds maakte de Italiaan die keuze zodat hij meer tijd kon besteden aan het F1-project van 2021. Ook kondigde hij al aan dat hij in 2021 niet bij alle races aanwezig zou zijn vanwege het groeiende aantal GP's op de kalender.

Het duurde even voordat Binotto een race oversloeg in het huidige seizoen, maar in Turkije was hij voor het eerst niet van de partij. Sportief directeur Laurent Mekies nam op Istanbul Park de honneurs waar, terwijl Binotto zich via digitale verbindingen meldde. Dat hij juist Turkije oversloeg, heeft geen specifieke reden. “Dit was altijd al een van de races waarbij ik thuis wilde blijven. De kalender is enkele keren veranderd en dus heb ik mijn plannen aangepast, maar Turkije was er absoluut een van”, vertelde Binotto. Daar blijft het overigens niet bij: “Ik ben van plan om voor het einde van het seizoen nog twee races over te slaan. Op dit moment zijn dat Mexico en Brazilië.”

Meer tijd voor werkzaamheden in Maranello

Binotto geeft er zo nu en dan de voorkeur aan om achter te blijven op de fabriek, zodat hij zich ook met andere taken kan bezighouden. Wel ligt de focus in het weekend volledig bij de gebeurtenissen op het circuit. “Er is hier in Maranello veel te doen. Het hele team, zowel rond het chassis als de power unit, en de organisatie moet aangestuurd worden. Ook zitten we met de ontwikkeling voor 2022 in een kritische fase, waarin er minder en minder tijd is”, zei Binotto, die tevreden is met zijn keuze. “Op de manier zoals ik het raceweekend manage, kan ik op donderdag en vrijdag op kantoor meer gefocust zijn op wat er in Maranello gebeurt. Op zaterdag en zondag ligt de focus volledig op het raceweekend.”

Evenals in 2020 werd Mekies in Turkije het aanspreekpunt bij afwezigheid van Binotto. De sportief directeur van Ferrari levert als plaatsvervanger dusdanig goed werk dat de teambaas met een gerust hart achterblijft in Italië. “Ik mis het netwerken in de paddock, maar Laurent kan geweldig werk leveren. Ik ben erg blij met hoe hij het hele team managet als ik er niet ben”, aldus Binotto. “Mij werd ook verteld dat de vlucht naar Istanbul onrustig was, dus ik ben blij dat ik dat heb overgeslagen!”