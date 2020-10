Binotto oefende 'ontslaggesprek' met Vettel drie keer

Het contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het eind van dit seizoen af en de leiding van het Italiaanse team besloot de overeenkomst niet nog eens te verlengen. Dat was vooral te wijten aan het feit dat Ferrari zich op de toekomst wil richten. Binotto informeerde Vettel tijdens een telefoongesprek over de beslissing van de teamleiding en de Italiaan vond dat niet bepaald eenvoudig.

“Ik was thuis en voordat ik hem belde heb ik het gesprek drie keer voor mezelf moeten herhalen om te bedenken wat en hoe ik het hem zou vertellen”, onthulde Binotto in gesprek met Sky Italia. “Het was geen eenvoudige keuze die we moesten maken met Seb, we houden van hem om wie hij is, de manier waarop hij bij ons gewerkt heeft en wat hij dit team de afgelopen jaren gebracht heeft. Maar er komt een tijd dat je een keuze moet maken voor de toekomst. We zijn dicht bij het begin van een nieuwe technische cyclus in 2022, en we hebben een team dat op alle vlakken opgebouwd wordt. We hebben de plicht en de ambitie om op de middellange termijn te presteren, dat is precies waarom we deze beslissing genomen hebben. Zat Seb ons in de weg? Nee, hij heeft de hoorn er niet op gesmeten. Hij is intelligent, een prachtige man, hij heeft ondanks alle moeilijkheden van dit seizoen laten zien dat hij karakter heeft. Hij was nooit negatief. Hij is daarentegen juist heel proactief geweest.”

Ferrari-nieuwkomer Carlos Sainz 'is een leider'

Binotto gelooft dat Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2021 een nieuwe ‘sfeer’ zullen creëren binnen het team. “Charles kan rekenen op veel enthousiasme van de fans en ook van het team, zeker om hoe hij in de kwalificaties zijn rondjes rijdt, maar ook met zijn inhaalacties en zijn manier van verdedigen. Enzo Ferrari zou dat geweldig gevonden hebben”, vervolgde Binotto. “Wat betreft de keuze voor Carlos, persoonlijk zie ik hem als een leider. Hij is een geweldige coureur. Hij kan goed overweg met engineers en vraagt veel. Hij is jong, maar heeft al vele jaren in F1 achter de rug. Hij heeft altijd veel kunnen leren en dat zie je in zijn uitslagen. Op dit moment zijn onze coureurs wel het minste probleem dat we hebben. Charles groeit en hij is niet slecht in moeilijke situaties. Hij wil het team helpen en weer laten groeien.”

Met medewerking van Roberto Chinchero