Beide Ferrari-coureurs moesten de wedstrijd in Baku vroegtijdig verlaten. Charles Leclerc blies zijn krachtbron op spectaculaire wijze op toen hij aan de leiding lag, Carlos Sainz moest zijn auto aan de kant zetten met een hydraulisch probleem. Leclerc viel ook in Barcelona al uit door motorisch falen, Ferrari-klanten Haas en Alfa Romeo hebben dit seizoen ook al aardig malheur gehad. Volgens Binotto is het geen verrassing dat ze betrouwbaarheid van de huidige krachtbron niet optimaal is.

“Ik ben niet verrast, maar wel bezorgd en in zekere zin ook teleurgesteld”, zegt Binotto. “Dit is iets dat we moeten fixen en dat is nog niet gelukt. Ik kan het team daarvan niet de schuld geven, ze hebben zich fantastisch ingezet om de problemen uit het verleden recht te zetten. We weten ook dat het een lang seizoen is, we zijn aan het begin van dit jaar niet euforisch geworden. We zijn zoals gezegd bezig aan een reis en we weten dat we nog een stap moeten zetten. Als team blijven we daar aan werken, we werken hard. We hebben het tot nu toe goed gedaan, maar het is nog niet klaar en we zullen werken om die stap te maken. Ik heb liever een snelle auto waarvan we de betrouwbaarheid moeten repareren dan andersom.”

Het grootste probleem van Ferrari is dat ze momenteel nog geen definitieve oplossing gevonden hebben voor de problemen. “Dat is zorgelijk”, geeft Binotto toe. “Ik heb geen antwoord en dat is zorgwekkend. Ik zou het willen vertellen, dan weten we wat het probleem is. Het is een feit dat we een nieuwe motor moeten monteren, dat is een feit. Het is nog vroeg in het seizoen. Soms heb je problemen die geen eenvoudige oplossing hebben. Ik weet niet welke strategie we gaan volgen, of we minder kilometers moeten maken of de motor anders moeten inzetten. Wat we tot nu toe gedaan hebben, heeft niet geholpen. Dat is iets waar we de komende dagen mee bezig moeten, hopelijk hebben we een duidelijk idee als we in Canada komen.”

GP van Canada geen ‘must-win’ voor Ferrari

Na een veelbelovende start van het seizoen is het momentum in het Formule 1-kampioenschap nu volledig in de richting van Red Bull gezwaaid. Maar dat Ferrari in Montreal moet winnen om het kampioenschap op de rit te houden, is volgens Binotto niet helemaal zo. “Ik denk het niet”, zegt Binotto. “We bekijken het per race, proberen onze potentie per weekend te optimaliseren. Er is dit weekend zeker wat misgegaan, dat is niet alleen de betrouwbaarheid. We moeten ook naar de details kijken. Maar op de fabriek is het business as usual. We leren lessen, proberen het probleem te begrijpen en gaan weer door. Dat doen we zo snel mogelijk, we moeten bij alles zorgen dat het product sterker wordt. De betrouwbaarheid is een belangrijke factor in de prestaties. Je moet finishen om vooraan mee te doen en daar zijn we nog niet.”

