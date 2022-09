Binotto kritisch op wedstrijdleiding, maar vindt Verstappen verdiende winnaar

Ferrari had ook in Italië de handen vol aan Max Verstappen. De regerend wereldkampioen stoof in zijn RB18 weg van de zevende plek en lag binnen no-time tweede. Met een lange eerste stint nam hij de leiding over van polesitter Charles Leclerc en stond deze niet meer af.

Volgens Mattia Binotto had Ferrari het niet anders kunnen doen. "We hebben alles geprobeerd", opent de Ferarri-teamchef bij Sky Sports. "Max kende een fantastische race. Hij was de snelste. Opnieuw hadden zij minder slijtage. Hij is de verdiende winnaar. Het einde van de race stelde mij wel teleur. Het is nooit fijn om achter de safety car te finishen. Niet voor ons, niet voor F1 en niet voor de show. Er was mijns inziens genoeg tijd voor de FIA om anders te handelen."

Want wat had de wedstrijdleiding volgens Binotto kunnen doen in de slotronden? "De safety car kwam pal voor de neus van George, maar die had natuurlijk voor Max moeten komen. Zelfs met de safety car op de baan zag ik geen probleem om de auto's tussen de safety car en de leider te laten gaan. We weten dat ze een bepaalde rondetijd moeten rijden omwille van de veiligheid. Het was veilig genoeg op de baan op dat moment. Zoals ze het nu gedaan hebben, was niet de goede manier. Dit is niet goed voor de sport. Na Abu Dhabi vorig jaar zijn er zoveel gesprekken geweest over hoe zaken beter kunnen. Het doel is om de race zo snel mogelijk te herstarten op een veilige manier. De FIA heeft op dat vlak dingen aangepakt, maar de Formule 1 verdient wat dat betreft nog beter. We hebben bewust in de regels gezet dat er een minimale rondetijd moet worden gereden die de rijders moeten respecteren. Ze kunnen dus niet zomaar volgas gaan. Bovendien hebben we hier over Formule 1-coureurs, ik zie het risico niet. Na Abu Dhabi hebben we gezegd dat bepaalde zaken sneller moeten. Vandaag is dat niet gebeurd."

Ferrari ontvangt al langere tijd kritiek op haar tactische besluiten. Leclerc kreeg ook in Italië weer een aantal strategische vragen voorgeschoteld, dit terwijl Carlos Sainz gewoon aangaf dat hij naar softs wilde. Wie neemt uiteindelijk de beslissing? "De pitmuur", zegt Binotto. "We proberen zo helder mogelijk met elkaar te communiceren. Zij voelen de auto en kunnen ons van input voorzien. Wij geloven dat dit een voordeel geeft bij het nemen van een beslissing. Dus waarom zouden we dat niet doen?"

Video: Binotto teleurgesteld in wedstrijdleiding na finish achter safety car