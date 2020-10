Binotto kritisch: "Mogen wel iets meer verwachten van Vettel"

Waar Ferrari in 2020 doorgaans worstelt, kwam Leclerc in de Algarve sterk voor de dag. Hij schoot onder zeer verraderlijke omstandigheden goed uit de startblokken en wist uiteindelijk de vierde plek voor zich op te eisen. "Ik denk niet dat het podium vandaag tot de mogelijkheden behoorde", reageert Binotto desgevraagd. "De vierde plaats was ook ons doel. We zijn tevreden over de race pace en onze auto presteerde vandaag ook naar behoren over een race-afstand."

Die tevredenheid heeft vooral betrekking op het optreden van Leclerc. Over de verrichtingen van Vettel is Binotto ogenschijnlijk wat minder te spreken. "De auto's van Seb en Charles zijn absoluut identiek, daar bestaat geen enkele twijfel over", vervolgt de Italiaan in gesprek met Sky Sports Italia. "Ik hoop oprecht dat Seb zich op Imola beter kan kwalificeren en dat hij in de race ook meer kan laten zien waar hij toe in staat is. Charles is absoluut erg goed. Maar misschien mag je van de tweede rijder nog wel wat meer verwachten", vervolgt Binotto kritisch.

Vettel vol vragen: "Ben toch geen idioot?"

De Duitser, die zondag als tiende over de meet kwam en het laatste puntje opraapte, liet vanuit Portimao zelf al weten dat Leclerc momenteel 'op een ander niveau' acteert. "Ik ben niet blij met dit ene punt, ik kom namelijk niet voor een schamel puntje. Ik heb vandaag gewoon veel problemen gehad, vooral in de openingsronde was het heel lastig om temperatuur in de banden te krijgen", blikt de man uit Heppenheim terug op de Grand Prix van Portugal. "Ik verloor de auto in de beginfase ook al bijna twee à drie keer. Daarna heb ik nog wel een aardige race kunnen rijden, maar het is duidelijk dat de andere auto veel sneller is."

Met die laatste woorden duidt hij vanzelfsprekend op het grote gat met Leclerc. Vettel zit op dat vlak nog altijd met vele vragen. "Ik weet niet waar ik al die tijd verlies. Ik heb mijn tanden daar dit hele jaar al op stukgebeten. Sommige idioten komen daar nooit achter, maar ik ben toch geen idioot?", mijmert de viervoudig kampioen. "Bij de andere auto ziet alles er een stuk makkelijker uit. Natuurlijk moet ik me volledig op mezelf concentreren, maar het doet wel pijn. Vooral omdat ik hoge verwachtingen van mezelf heb. Alle zaken van buitenaf interesseren me niet zo, maar in de auto is het erg lastig omdat ik nog steeds hongerig ben en ambities heb."

