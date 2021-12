Binotto duidelijk: Todt komt niet terug naar Ferrari als adviseur

Todt staat sinds 2009 aan het hoofd bij de internationale autosportbond en is momenteel bezig met het afronden van zijn FIA-taken. De Italiaanse krant Corriere della Sera berichtte eerder deze week dat de Fransman zou terugkeren naar zijn oude werkgever. Dit keer niet als teambaas, maar als adviseur. Eenzelfde functie vertolkt Alain Prost bij Alpine en Niki Lauda in het verleden bij Mercedes.

Ferrari-teambaas Binotto heeft de geruchten ook vernomen: "Maar ik kan zeggen dat het ook niet meer dan speculaties zijn", vertelde hij op de vrijdag in Abu Dhabi. "Ik heb eerder gewerkt met Jean Todt. Hij is mijn baas geweest en ik heb veel van hem geleerd. Het was een eer. Mochten we in de toekomst weer gaan samenwerken, dan zou dit opnieuw een eer zijn. Ik denk dat het team namelijk nog veel kan leren." Op de vraag of er überhaupt gesprekken zijn geweest met de Fransman, antwoordt de Ferrari-teambaas kort: "Nee."

Todt is geen onbekende bij Ferrari. In 1993 trad de FIA-president in dienst bij de Italiaanse firma en onder zijn leiding werden er veertien kampioenschappen gewonnen, waaronder vijf titels bij de rijders met Michael Schumacher. In 2004 werd hij algemeen directeur, om twee jaar later adviseur te worden. In 2009 verliet hij het legendarische team om vervolgens aan de slag te gaan bij de FIA.