Binotto: Ik had Hamilton niet naar Ferrari F1 gehaald voor 2025

Mattia Binotto maakte 27 jaar lang deel uit van Ferrari, maar na vier seizoenen als teambaas vertrok de Italiaan eind 2022. Hij is dit jaar aangekondigd als het nieuwe hoofd van het Audi F1-project en kijkt nu dus van buitenaf naar de ontwikkelingen bij Ferrari. Daar ziet hij dat huidig teambaas Frédéric Vasseur vooral de lijn heeft doorgetrokken van de afgelopen jaren. "Hij heeft geen revolutie ontketend in een gestructureerde en functionele organisatie", oordeelt Binotto in gesprek met Corriere della Serra. "Hij heeft ook zijn eigen keuzes gemaakt. Als Ferrari wint, dan ben ik blij want ik ken het team en ik weet hoeveel moeite het heeft gekost om het op een bepaald niveau te brengen."

Bij Ferrari is men uiteraard nog bezig met het seizoen 2024, maar er wordt ook al voorzichtig vooruitgekeken naar 2025. Dan vormen Charles Leclerc en Lewis Hamilton het rijdersduo van het team uit Maranello. De komst van Hamilton werd gezien als een grote slag voor Ferrari en Vasseur, die in het verleden al had samengewerkt met Hamilton en wat een rol heeft gespeeld in de beslissing van de zevenvoudig wereldkampioen om na twaalf seizoenen afscheid te nemen van Mercedes. Binotto had het echter anders aangepakt. De Italiaan zou namelijk Hamilton niet naar Ferrari hebben gehaald. "Nee [dat zou ik niet hebben gedaan], maar hij heeft er wel heel goed aan gedaan door naar Ferrari te gaan." Waarom hij Hamilton dan niet had gecontracteerd? "Omdat Ferrari zich focust op andere coureurs. En als Leclerc het talent is, dan is hij degene die volgens mij op de een of andere manier naar de doelstelling moet worden begeleid."

Naast Hamilton had Ferrari nog een grote slag kunnen slaan voor het seizoen 2025. Eerder dit jaar leek Ferrari namelijk de favoriet om topontwerper Adrian Newey over te nemen van Red Bull Racing. Uiteindelijk bleek dat net te hoog gegrepen voor de Scuderia, want Aston Martin maakte bekend dat Newey vanaf 2025 in Silverstone aan de slag gaat. Binotto erkent dat Newey een grote impact kan hebben op een team. "Hij verandert zeker de interne balans. Adrian brengt toegevoegde waarde, maar hij moet binnen het team worden gemanaged. Hij kan een winnaar zijn", aldus de oud-Ferrari-teambaas.