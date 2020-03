Binotto: Uitstel F1-reglementen naar 2022 nadeel voor Ferrari

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft de F1 de eerste acht Grands Prix van 2020 moeten uitstellen of afgelasten. De kalender gaat dus flink op de schop en de teams voelen daarvan de gevolgen, want de kans is groot dat het prijzengeld en de inkomsten uit sponsoring fors gaan dalen. De FIA en Liberty Media hebben daardoor in samenspraak met de teams besloten om de introductie van de nieuwe technische reglementen, die gepland stond voor 2021, met een jaar uit te stellen.

Ferrari vreest dat deze ingreep niet in diens voordeel gaat uitpakken, omdat de huidige auto niet zo competitief lijkt als gehoopt. Bij Sky Italia verklaarde Binotto echter dat de noodzaak van de ingreep belangrijker is dan de gevolgen die het voor Ferrari heeft. “Gezien de huidige basis en de feedback tijdens de tests denken wij niet dat wij voordeel hebben van deze keuze. Het was geen makkelijk besluit, maar het moest genomen worden. Het is een bijzondere periode en het is belangrijk om een verantwoordelijk signaal voor de toekomst te geven.”

Afgesproken werd dat de teams in 2021 moeten vasthouden aan het chassis dat ze in 2020 al gebruiken. Binotto benadrukte dat er vrijheid blijft voor de ontwikkeling van aerodynamische componenten, maar gesprekken over wat wel en niet toegestaan is zijn nog gaande. “De reglementen blijven hetzelfde [in 2021], maar er blijft ruimte voor aerodynamische ontwikkeling. Dat moeten we nog tot in detail verfijnen. We overleggen daarover met de vertegenwoordigers van de teams en met de FIA om vast te stellen wat wordt bevroren en wat openblijft voor ontwikkeling. We mikken echter op behoud van het DNA van de Formule 1, wat neerkomt op competitie en meten met de concurrentie.”

Ferrari zou niet racen in Melbourne

Binotto blikte ook kort terug op de afgelasting van de Grand Prix van Australië, die pas enkele uren voor de eerste vrije training gecommuniceerd werd. Ook als het evenement wél doorgang had gevonden, dan was Ferrari er niet bij geweest. “Onze positie was meteen duidelijk: we zouden niet racen, zelfs als het weekend op reguliere wijze door was gegaan”, zei Binotto. “Ferrari had niet geracet om zo de veiligheid van alle teamleden te garanderen. Gedurende de avond lieten wij Charles en Seb weten dat ze vrij waren om naar huis te gaan.”

