Binotto: Ferrari SF21 lijkt gebaat bij rijden in schone lucht

Ferrari beleefde vorig jaar een rampseizoen. Een van de redenen waarom het team niet mee kon strijden om de prijzen was de ondermaatse krachtbron, maar de klassieke renstal werd ook gehinderd door problemen met de banden.

Dit seizoen ziet het team er alweer wat beter uit: Charles Leclerc behaalde twee keer pole-position (in Monaco en Azerbeidzjan) wat nog maar eens benadrukt dat het met het tempo over één ronde dit jaar wel goed zit. Grootste probleem bleef ook dit jaar echter de race pace die te lijden had onder het oververhitten van de voorbanden.

Sinds kort lijkt er echter iets veranderd. Ferrari presteerde redelijk op de Red Bull Ring, maar de grootste sprong voorwaarts werd bereikt op Silverstone tijdens de Britse Grand Prix. Charles Leclerc kon die race – na de clash in de openingsronde tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton – ronden lang leiden. Pas in de eindfase werd hij ingehaald door Hamilton, maar de tweede plaats was een flinke opsteker en zou er op kunnen duiden dat Ferrari de problemen onder controle heeft.

Toch is teambaas Mattia Binotto voorzichtig in het trekken van al te voorbarige conclusies. Volgens de Italiaan blijkt uit een eerste analyse dat de hervonden vorm (als je daar al van mag spreken) mogelijk alleen maar te danken is aan het feit dat Leclerc op Silverstone aan de leiding reed en dus in ‘schone lucht’ kon rijden. “Ik denk dat als je onze race in Oostenrijk vergelijkt met die van Lando Norris die daar op het podium stond en een fantastische race reed, dan was zijn racetempo erg vergelijkbaar met dat van ons. Maar wij zaten vast in het verkeer. Ik denk dat het op de een of andere manier belangrijk is om vanaf het begin van de race op kop te rijden.”

“Hier [in Engeland] lag Charles op kop en konden we ons eigen tempo rijden”, legt Binotto uit. “Als je onze twee coureurs vergelijkt dan zie je dat de ene [Carlos Sainz] vast zat en de andere [Leclerc] schone lucht had. Toen Carlos in schone lucht reed, had hij hetzelfde tempo als Charles.”

Hoewel het dus niet helemaal zeker is dat Ferrari echt het lek boven heeft, is Binotto in het algemeen best te spreken over de progressie bij de Scuderia. “Ik denk nog steeds dat Lewis en Max enorm snel zijn. Maar ik denk dat we ons aardig hersteld hebben sinds Frankrijk en dat is het belangrijkste. Na Frankrijk, waar we problemen hadden met de voorbanden, denk ik dat het team zich goed heeft herpakt. Op de een of andere manier begrijpen ze wat de zwakke punten zijn en ze hebben geprobeerd die aan te pakken.”

Ferrari heeft dit seizoen na 10 races al meer punten dan in het hele vorige seizoen (148 om 131) en dat biedt volgens Binotto hoop voor de toekomst. “Als team laten we zien dat we veel progressie boeken.”