Binotto ziet Ferrari nog steeds als outsider ondanks sterke vorm

De Ferrari F1-75 had het tempo er goed inzitten tijdens de F1-tests in Barcelona en Bahrein, hoewel Red Bull Racing een flinke stap lijkt te hebben gemaakt met het nieuwe aerodynamische pakket dat het team zaterdag introduceerde. Carlos Sainz Jr. topte op vrijdag de tijdenlijst en datzelfde leek teamgenoot Charles Leclerc op zaterdag te gaan doen, totdat Max Verstappen hem in het laatste uur van de test voorbij ging. In Spanje zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto dat de Italiaanse renstal als outsider gezien moesten worden, achter Red Bull en Mercedes. Ondanks dat Ferrari ook tijdens de testdagen in Bahrein sterk voor de dag kwam, is Binotto niet van mening veranderd.

"Als we naar onszelf kijken, kunnen we spreken van zes succesvolle testdagen", vertelt Binotto aan F1 TV. "We waren consistent, hebben veel geleerd, hebben een hoop data verzameld en de correlatie met de windtunnel en simulator blijkt goed te zijn. Dat waren onze eerste doelen en die zijn bereikt. Op het gebied van performance is het momenteel nog lastig om uitspraken te doen. Ik denk nog steeds dat Red Bull en Mercedes de favorieten zijn. Zij bewezen vorig jaar de sterksten te zijn, met een seconde voorsprong aan het eind van het seizoen. Er is geen reden waarom zij nu niet de favorieten zouden zijn. Ik zie ze in ieder geval zo. Ik denk dat Ferrari op zijn minst outsider is. We zullen er zo dicht mogelijk achter proberen te zitten."

Kan Ferrari vooraan meestrijden?

Ondanks de voorzichtigheid van Binotto stelt de teambaas wel dat Ferrari de potentie heeft om in de voorhoede mee te doen. "Als we kijken naar de laatste seizoenen, zijn 2017 en 2018 goede jaren geweest", vervolgt hij. "2020 was vervolgens lastig en in 2021 stond de ontwikkeling van de auto stil. Ik ben er vrij zeker van dat we sterk en competitief kunnen zijn. Daar mikken we op. Het is een lang seizoen. Bahrein is de eerste race, waarna er nog 21 of 22 GP's volgen. Ik denk dat de ontwikkeling gedurende het seizoen de sleutel gaat zijn, maar dat zullen we wel zien. Het is een kwestie van geconcentreerd blijven op onszelf en ons best doen."

Binotto gaf eerder al aan content te zijn met Leclerc en Sainz als rijdersduo, maar bevestigde dit zaterdag nog een keer. "Het zijn zeer goede en getalenteerde coureurs. Ze hebben een gemeenschappelijk doel. Ik hoop dat we een goed kampioenschap tegemoet gaan. Afgelopen seizoen bewijst in ieder geval dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Dit is belangrijk en de juiste spirit. Laten we een start maken met het seizoen en genieten. Ik hoop dat zij er ook van gaan genieten."