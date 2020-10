Binotto: Ferrari kiest nog voor F2-finale welke junior promoveert

Momenteel heeft Ferrari vijf van haar juniorcoureurs in de Formule 2 rijden. Drie daarvan – Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman– staan in de top-vijf van het kampioenschap. Schumacher leidt de dans om de titel momenteel, gevolgd door Ilott. Deze twee heren gaan in het Midden-Oosten uitmaken wie er met het kampioenschap aan de haal gaat en wie dus Nyck de Vries mag opvolgen.

Haas als bestemming voor Ferrari-junior

Afgelopen vrijdag maakte Alfa Romeo bekend dat het team voor volgend jaar vasthoudt aan de huidige line-up met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. De Italiaan bezet het stoeltje dat door Ferrari beheerd wordt, daar is dus geen ruimte meer. Bij Haas gaan daarentegen beide coureurs weg aan het einde van dit seizoen, hetgeen wel kansen biedt voor een Ferrari-junior. Zo wordt Schumacher al langere tijd in verband gebracht met het Amerikaanse team.

Ferrari-teambaas Binotto heeft inmiddels bevestigd dat er in totaal maar één plek in Formule 1 beschikbaar is voor zijn juniorcoureurs in 2021. Hij voegt toe dat er voor anderen op termijn wel kansen komen. “Er is nu even geen ruimte voor iedereen”, reageert de Italiaan op een vraag van Motorsport.com. “Ze doen het allemaal erg goed op dit moment, als we het hebben over Mick, Callum en Robert. Zij zijn momenteel volledig gefocust op het einde van dit Formule 2-seizoen in Bahrein. Het gaat om een titel, dus dat is belangrijk voor hen.”

Einde van F2-seizoen niet afwachten

Na die seizoensafsluiter kan de blik wellicht iets meer op de Formule 1. Eén van de kansen om aan de koningsklasse te ruiken, dient zich na de F2-finale al aan. “Ze krijgen in Abu Dhabi een kans in de 'young driver test' van de Formule 1. Maar onze beslissing wordt genomen op basis van wat we tot nu toe hebben gezien. Ons doel is uiteindelijk niet alleen om ze in de Formule 1 te brengen, maar in een rode wagen van Scuderia Ferrari. De route maakt dan uiteindelijk niks uit”, zegt Binotto.

“Volgend jaar zit er eventueel één van hen in een Formule 1-wagen, maar de rest gaan we ook zeker nog kansen geven.” Op de vraag wanneer het besluit voor 2021 genomen gaat worden, zegt de teambaas: “Ik denk niet dat we wachten tot de Formule 2-finale in Bahrein. Het zal ergens in de komende paar weken gebeuren.” De uitverkorene mag daarna instappen bij Haas voor het Formule 1-seizoen 2021, terwijl de resterende Ferrari-junioren waarschijnlijk een extra jaar in de hoogste opstapklasse wacht.

