Ferrari is na twee moeilijke jaren terug aan de top. In Bahrein bezorgden Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. het team de eerste dubbelzege sinds Singapore 2019, waarna beide coureurs ook in Saudi-Arabië op het podium eindigde. De voorsprong bij de constructeurs is na twee races riant te noemen, al is dat vooral te danken aan de dubbele uitvalbeurt van Red Bull Racing tijdens de seizoensopener. Qua snelheid zijn beide teams namelijk tot dusver enorm aan elkaar gewaagd, gezien de kleine verschillen in de eerste twee kwalificaties en races. Dat zorgt er meteen ook voor dat er in de strijd om het kampioenschap een belangrijke rol is weggelegd voor de doorontwikkeling van de auto’s.

Van Red Bull is bekend dat het team met knappe koppen daar vaak goed in slaagt, maar het is onduidelijk hoe Ferrari er in dat opzicht voor staat. In 2017 en 2018 streed het team voor het laatst om de titels, en beide keren bleek Mercedes de auto beter te kunnen ontwikkelen gedurende het seizoen. Teambaas Mattia Binotto maakt zich echter geen zorgen, want hij ziet dat Ferrari op dat front betere middelen heeft dan vier jaar geleden. “Allereerst denk ik dat het op peil houden van de ontwikkeling gedurende het seizoen niet alleen voor ons, maar voor alle teams altijd een uitdaging is. Het is waar dat onze concurrenten bewezen hebben daar erg sterk in te zijn, terwijl Ferrari de laatste twee keren in 2017 en 2018 terrein verloor in de ontwikkeling”, erkent Binotto.

“Wat betreft het ontwerpen van de auto hebben wij onze tools verbeterd, namelijk de methoden in de windtunnel, het proces en de simulator. Ik denk dat wij nu veel beter voorbereid zijn om goed werk te leveren qua ontwikkeling. Dat moeten we toevoegen aan de tijd en het budget dat wij hebben, wat in zekere zin gaat beïnvloeden hoeveel we kunnen ontwikkelen. Dat is denk ik een belangrijk punt en element. Mijn zorg is dat we ervoor moeten zorgen dat we dat in goede banen leiden, want het kan een game changer zijn in het gevecht voor ontwikkelingen.”

Spel van lange adem, geen upgrade in Melbourne

Sinds de eerste F1-wintertest in Barcelona heeft Ferrari nog maar weinig veranderingen doorgevoerd aan de F1-75. Red Bull kwam intussen tijdens de laatste testdag in Bahrein al met een forse upgrade, terwijl reeds is aangekondigd dat er in Imola opnieuw een pakket met nieuwe onderdelen komt. Dat is voor Ferrari geen reden om zelf ook haast te maken met upgrades, want volgens Binotto moet het spel van de lange adem gespeeld worden. “Het is niet alleen een kwestie van wanneer wij er klaar voor zijn, maar ook van het budgetplafond. We moeten ervoor zorgen dat we niet alles al uitgeven tijdens de eerste races”, zegt hij. “We verwachten dus geen significante ontwikkelingen voor de komende race in Melbourne, maar zodra we iets kunnen brengen, doen we dat hoe dan ook.”