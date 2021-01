Binotto: Alle teamradio’s Sainz geluisterd voor contractaanbod

Sainz werd nog voor de uitgestelde start van het F1-seizoen 2020 door Ferrari gecontracteerd voor 2021. Bij de Italiaanse renstal neemt hij de plaats in van Sebastian Vettel, die na zes seizoenen moest vertrekken. De keuze van de Scuderia werd voorafgegaan door een uitgebreide analyse, waarbij vrijwel alle aspecten van het handelen van de Spanjaard onder de loep werden genomen. In de Formule 1-podcast Beyond The Grid verklaarde Binotto dat ook de radiocommunicatie van Sainz bij McLaren uitvoerig bestudeerd werd. “Voordat we hem een contract aanboden, hebben we naar al zijn radiocommunicatie geluisterd om te horen hoe hij communiceert”, vertelde Binotto, die vindt dat de houding van Sainz in zijn gesprekken via de teamradio veel zegt over zijn instelling. “Je zag dat de manier van communiceren veel vertelt over de manier waarop hij de zaken aanpakt - heel precies. Hij is een harde werker, methodisch, robuust en dat waren denk ik allemaal componenten die voor ons belangrijk waren.”

De analyse ging echter verder dan alleen het luisteren naar de radiocommunicatie, want Binotto benadrukt Ferrari ook onder de indruk was van de snelheid en consistentie van de Spanjaard, evenals de manier waarop hij racet. “In de race is Carlos consistent. Hij is snel, hij verdedigt en valt aan, maar brengt de auto altijd op consistente wijze naar de finish. Ik denk dus dat hij een goede coureur is om een goed seizoen in het constructeurskampioenschap mee op te bouwen. Vervolgens analyseerden we zijn snelheid”, vervolgt de Italiaan. De manier waarop Sainz in 2019 en 2020 afrekende met toenmalig McLaren-teamgenoot Lando Norris, van wie Binotto ook onder de indruk is, vond hij sterk. “Als je kijkt naar Carlos, dan was hij in 2020 erg sterk in die vergelijking. Hij heeft zichzelf verbeterd in de kwalificaties en is nog steeds erg sterk in de races, dus hij is ook een harde werker. Bovendien is hij nog jong, terwijl hij wel al jaren ervaring in de F1 heeft. Hij heeft dus nog veel tijd om zich te ontwikkelen en hij zit zeker niet aan het einde van zijn carrière."