Binotto: F1 moet ‘emotioneel besluit’ over budgetcap voorkomen

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat zoals bekend voorlopig nog niet van start. De eerste negen races werden allen uitgesteld of afgelast en dat zorgt voor de nodige financiële druk op de teams. Zij lopen een groot deel van hun inkomsten mis en als gevolg daarvan hebben McLaren, Williams, Racing Point en Alfa Romeo al een deel van hun personeel met verlof moeten sturen. Zak Brown, de CEO van McLaren, gaf recent al aan dat mogelijk liefst vier teams uit de Formule 1 kunnen verdwijnen als er niet goed wordt gehandeld tijdens de huidige crisis. Ook riep hij op om het budgetplafond, dat voor 2021 vastgesteld is op 175 miljoen dollar, significant te verlagen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto beseft dat er in de kosten gesneden moet worden om het voortbestaan van alle teams te garanderen. “Natuurlijk is het een zorg. We zijn ons volledig bewust van de problemen van een aantal teams en we zijn ons volledig bewust dat we de kosten aan moeten pakken voor de toekomst van de F1 – het verlagen van de kosten is de eerste manier om ervoor te zorgen dat ieder team overleeft”, vertelde de Italiaan bij Sky Sports News.

Toch is het volgens Binotto te makkelijk om meteen naar de verlaging van het budgetplafond te grijpen. “We praten over het verlagen van het budgetplafond, maar we moeten hierbij niet vergeten dat we [de teams] verschillende structuren en middelen hanteren.” Teams als Ferrari houden het hele productieproces binnenshuis, terwijl bijvoorbeeld Haas F1 Team zoveel mogelijk onderdelen inkoopt. “Dus als we het budgetplafond bespreken, mogen we niet vergeten dat wij in verschillende situaties zitten, en het is belangrijk dat we een gemeenschappelijke deler vinden die bij alle verschillende situaties past. Misschien is het antwoord niet een budgetplafond dat voor alle teams gelijk is.”

Het belangrijkste is echter dat er niet gehandeld wordt op basis van emoties, zegt Binotto. “We weten dat we lastige situaties tegenkomen, maar we moeten op een of andere manier toch het DNA en de essentie van de F1 behouden en dat is competitie. Dat moeten we niet vergeten. Ik denk dus dat het belangrijk is om naar de details te kijken, maar we moeten een rationeel besluit nemen dat gebaseerd is op overwegingen, niet op emoties.”