Binotto legt uit: Dit heeft Ferrari tactisch fout gedaan in Monaco

Ferrari had de volledige eerste startrij te pakken in Monaco en dat is doorgaans een garantie op succes. Inhalen is schier onmogelijk op het smalle stratencircuit, waardoor de 'baanpositie' goud waard is. Toegegeven: in de regen is het ook vanaf de eerste startrij complexer dan normaal, maar als P1 op de grid, P4 aan de meet wordt, is er onderweg iets misgegaan. Het is een conclusie die Mattia Binotto ook trekt, waarbij hij erkent dat er op tactisch vlak meerdere steken zijn laten vallen.

"Als je de race leidt en als die zo eindigt, dan is duidelijk dat je fouten hebt gemaakt. We hebben met name fouten gemaakt in onze inschattingen en onze keuzes", trapt Binotto af in gesprek met onder meer Motorsport.com. Die keuzes begonnen zoals gezegd bij het overstappen van full wets naar intermediates. Ferrari had op dat moment drie mogelijkheden en heeft de slechtste gekozen. "De eerste fout is geweest dat we de snelheid van Perez op intermediates hebben onderschat."

Ferrari besloot daardoor niet meteen een ronde later te reageren op de undercut van Red Bull, en dat was met de kennis van nu wel één van de twee betere opties geweest. "We zaten verkeerd wat betreft de gaten naar andere auto's inschatten en daarmee ook qua baanpositie. De eerste fout is geweest dat we Charles eerder naar binnen hadden moeten halen, in ieder geval één ronde eerder. Als we niet meteen reageerden, zoals we niet deden, dan hadden we veel langer buiten moeten blijven. Dan hadden we op de full wets door moeten rijden en meteen naar slicks moeten wisselen om onze baanpositie te beschermen", benoemt Binotto de tweede optie die beter was geweest.

Achterblijvers vormen geen excuus, aldus Binotto

Verzachtende omstandigheid is dat beide Ferrari's rond de pitstops last hadden van verkeer. Binotto erkent dat zijn coureurs tijd hebben verloren door andere auto's - lees: Albon en Latifi - maar wil dat absoluut niet als excuus gebruiken. "Nee, we kunnen ook niet van pech spreken. Dit gaat niet meer over geluk of pech. Dit zijn fouten, fouten in onze eigen inschattingen. Als je de race in Monaco leidt, dan moet je die positie behouden of in het slechtste geval als tweede eindigen. Finishen als vierde laat zien dat we zelf iets verkeerd hebben gedaan, dan spreek je dus niet meer van geluk of pech."

Leclerc liet na afloop van de race weten dat Ferrari de zaak grondig moet onderzoeken, aangezien dergelijke missers niet nogmaals mogen gebeuren. Binotto is het met zijn coureur eens en stelt dat de tactische fouten in de komende dagen verder bekeken worden. "Nu we die fouten hebben gemaakt, zijn ze allemaal heel makkelijk te zien. Maar we moeten vooral begrijpen welk proces en welke mechanismen tot de genoemde fouten hebben geleid. Het zal nog iets meer tijd vergen om daar een duidelijk antwoord op te formuleren."

Video: De tactische fouten van Ferrari besproken in een nieuwe F1-update