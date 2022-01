Binotto over contractverlenging Sainz: Wordt een eenvoudig gesprek

Sainz verving begin 2021 viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en ging in eerste instantie voor twee seizoenen aan de slag bij de formatie uit Maranello. Afgelopen jaar verliep met vier podiums en de vijfde stek in de eindstand bij de rijders meer dan uitstekend voor de Spanjaard. Een stabiele relatie met zijn ploegmaat Charles Leclerc werd snel opgebouwd en het duo zorgde voor de derde positie in de stand bij de constructeurs. Sportief directeur Laurent Mekies zei in Abu Dhabi over het rijderspaar dat het niet beter zou worden dan dit.

Teambaas Mattia Binotto liet zich ontvallen in de winter met Sainz om tafel te willen om zijn toekomst bij Ferrari te bespreken. "We zullen ervoor gaan zitten", aldus Binotto tegen onder meer Motorsport.com. De teambaas is opgetogen over de geboekte progressie van Sainz. "Hij heeft het dit seizoen uitstekend gedaan. We zijn blij met de manier waarop hij zijn plek in het team heeft gevonden. Ook over zijn prestaties op de baan zijn wij te spreken. Er bestaat geen twijfel over dat we samen gaan zitten om een akkoord te bereiken. Dit zal plaatsvinden in de winter."

Hoe heeft Carlos Sainz het gedaan in 2021: Eindrapport Carlos Sainz: Ferrari-nieuwkomer verbaast vriend en vijand

Binotto zei tijdens het media-event dat hij nog formeel met Sainz moest praten om zijn seizoen te evalueren en om nieuwe contractvoorwaarden te bespreken. De teambaas verwacht hierbij geen moeilijkheden. "Ik ga graag met hem om tafel, maar de gesprekken zijn nog niet gestart", zei Binotto. "Ik heb geen idee wat hij in zijn hoofd heeft. Allereerst wil ik checken of hij tevreden is, zijn seizoen evalueren en daarna kijken we naar de toekomst. Het wordt een ongetwijfeld een eenvoudig gesprek. Echter heb ik voor nu nog geen antwoord."

Teamgenoot Leclerc hoeft zich al een aantal seizoenen geen zorgen meer te maken. De Monegask tekende eind 2019 een meerjarig contract bij de Italianen en rijdt nog tot en met 2024 bij Ferrari.