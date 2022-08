Charles Leclerc knokte zich halverwege de Grand Prix van Hongarije langs George Russell voor de leiding, maar wisselde voor het laatste deel van de race naar de harde compound. Op die band wist de Monegask geen deuk in een pakje boter te rijden, wat het team ertoe bewoog om hem nog een derde keer naar binnen te halen voor zachte banden. Door de extra pistop viel Leclerc terug naar P6, waar hij ook zou finishen.

“Ik denk het niet”, antwoordde teambaas Mattia Binotto na de race tegenover onder andere Motorsport.com op de vraag of Ferrari de race in Hongarije met een betere strategie had kunnen winnen. “We kwamen echt snelheid tekort. Wat de reden daarvoor was, weet ik niet. Ik denk niet dat we hadden kunnen winnen.” Eenmaal op de zachte band viel het tempo van Leclerc nog steeds tegen. “Voor het eerst in dertien races hadden we niet de pace om voor de overwinning mee te doen. We moeten dat gaan bekijken”, vervolgt de Italiaan. “Ik ben er redelijk zeker van dat we wel achter de oorzaak zullen komen en dat we ook kunnen achterhalen waarom de banden niet goed werkten.”

Ook Sainz miste snelheid

Carlos Sainz lag na een langzame eerste pitstop derde in de race. De Spanjaard zat op een meer gangbare bandenstrategie met medium-medium-zacht. Maar ook hij zou uiteindelijk naast het podium eindigen, als vierde. “Als ik kijk naar de pace die we op vrijdag hadden, dan hadden we op zich makkelijk een één-twee kunnen scoren”, sprak Sainz na afloop. “Maar in de race was elke ronde een gevecht. De auto was niet in balans en ik kon niet pushen omdat de voorband dan begon te grainen. Ik was daardoor enorm met de auto aan het worstelen. Ik ben niet verbaasd dat ik vierde ben geworden, want het gevoel in de auto was niet goed.”

Ook hij wijst dus vooral naar de performance en niet naar de strategische kant van het verhaal. “As je kijkt naar mijn tempo op de soft band en dat vergelijkt met dat van Lewis, dan is duidelijk te zien dat we achteruit zijn gegaan ten opzichte van vrijdag”, stelt Sainz, die zijn tweede pitstop eerder maakte dan gewenst. “Ik moesten aan het einde vroeg naar binnen omdat ik geen voorbanden meer over had. In eerste instantie was mijn snelheid zo slecht nog niet, maar tijdens de laatste vijftien ronden werd het steeds minder.”

Het grote verschil met vrijdag was de temperatuur. Tijdens de eerste trainingen was het ruim dertig graden en had de asfalt een temperatuur van meer dan vijftig graden. Op zondag was het met achttien graden een stuk koeler en lag ook de baantemperatuur veel lager. Sainz: “We moeten gaan analyseren waarom we zoveel last hadden van de lagere temperatuur. Op vrijdag kon ik voluit pushen zonder dat ik last kreeg van slijtage, maar in de race kon ik niet pushen omdat de voorbanden sleten als een malle. Ik weet niet wat er bij de andere auto speelde, maar bij mij draaide het dus hoofdzakelijk om de pace. Ik had niet verwacht dat de verandering in temperatuur zo’n impact zou hebben.”

Video: Charles Leclerc vertelt bij Viaplay over zijn race