Binotto: Sainz zorgt voor frisse wind bij Ferrari

Sainz maakte tijdens de winter de overstap van McLaren naar Ferrari, waar hij de opvolger is van Sebastian Vettel. De Spanjaard begint bij de Scuderia aan zijn zevende seizoen in de Formule 1 en heeft zich volgens Binotto al goed aangepast aan zijn nieuwe omgeving.

“Ik was erg positief verrast”, blikt Binotto voor de camera’s van Sky Sports F1 terug op de eerste meters van Sainz tijdens de wintertests. “We wisten dat hij een sterke coureur is. Dat hij snel zou zijn, ook in de langere runs. Hij neemt flink wat ervaring met zich mee. Hij is nog jong, maar heeft wel al flink wat ervaring in de Formule 1. Daarnaast klikt hij ook goed met Charles en ligt hij goed in het team. Hij is goed geïntegreerd, er hangt een goede sfeer. Hij zorgt voor een frisse wind, en die is soms nodig, daar waren we naar op zoek. Wat dat betreft zijn we erg blij.”

Wind speelt Sainz ook parten

Hoewel Sainz volgens zijn teambaas dus voor een frisse wind zorgt, was die wind de Spanjaard niet helemaal goedgezind tijdens de wintertests. Volgens de coureur zelf waren de weersomstandigheden de voornaamste reden voor het feit dat hij tijdens de wintertests op een aantal fouten te betrappen was: “Het is heel gebruikelijk voor een coureur om de wind aan te wijzen als excuus voor elke crash of elke fout. Met deze auto’s is het echter heel lastig in de wind”, antwoordt Sainz op een vraag van Motorsport.com. “Het is heel lastig uit te leggen wat wij voelen in de auto, maar het verschil aan grip en balans bij een plotselinge windvlaag van vijf tot tien kilometer per uur is echt enorm."

"Wij zoeken de limiet op met de auto – vooral ik, en ik weet niet waar die limiet ligt. Ik probeer die limiet op te zoeken en te kijken hoe de auto zich gedraagt in die extreme omstandigheden. Ja, ik heb een paar foutjes gemaakt, maar ik maakte ze graag. Dat hoorde ook bij het plan van de test.”

Sainz liet eerder al weten dat met zijn overstappen naar Ferrari een jongensdroom in vervulling gaat, maar dat hij wel nog even moet wennen aan zijn nieuwe bolide voor 2021.