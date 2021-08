Binotto over titelstrijd Verstappen-Hamilton: "Ik juich voor Max"

Met de helft van de 23 Grands Prix van dit seizoen verreden en de zomerstop in volle gang, is het wel duidelijk dat de wereldtitel dit jaar naar Max Verstappen of Lewis Hamilton gaat. De twee zijn enorm aan elkaar gewaagd en hebben na elf races een verschil van acht punten in het klassement.

Hoewel Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich vanzelfsprekend vooral om zijn eigen team bekommert, volgt hij het duel tussen de Nederlandse en Engelse kemphaan op de voet. Hij zegt dat hij blij zou zijn als Verstappen dit jaar kampioen zou worden, al was het alleen maar om het monopolie van Mercedes en Hamilton te doorbreken. “Het is in de eerste plaats een spannende strijd. Het zijn twee buitengewone coureurs, zeer getalenteerd. De ene heeft het al laten zien en de ander heeft onbetwist de snelheid in huis. Ik juich uiteraard allereerst voor onszelf, voor Ferrari, maar ik juich ook voor Max, omdat ik denk dat het goed is voor de sport om de status quo te doorbreken.”

Toch denkt de Italiaan dat het Hamilton uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. “Als ik een weddenschap zou moeten afsluiten, denk ik dat Lewis wint. Ik zeg dit omdat ik denk dat Mercedes wint. Het is een solide team en ze hebben in de afgelopen jaren laten zien waartoe ze in staat zijn. Ik denk dat ze alles in huis hebben om uiteindelijk te winnen en als de regerend kampioenen zijn zij degenen die verslagen moeten worden.”

Binotto hoopt echter dat Verstappen en Red Bull zolang mogelijk Hamilton en Mercedes bij kunnen benen. “Ik hoop dat ze tot het einde kunnen vechten. Dat betekent namelijk een open kampioenschap en een spannende strijd. Een strijd die zo close is, is goed voor de show.”