Masi verwacht weinig problemen met track limits in Oostenrijk

Na twee races op onverbiddelijke stratencircuits laaide de discussie omtrent de limieten van de baan afgelopen weekend weer op in Zuid-Frankrijk. Een reeks gele kerbstones aan de buitenkant van het circuit van Paul Ricard veroorzaakte bij een aantal auto’s flink wat schade, wat op vrijdag tot kritiek van de teams leidde. Masi hield zijn poot echter stijf en liet de gele kerbstones liggen, waarna er de rest van het weekend nauwelijks meer over gesproken werd.

Bochten 9 en 10

De komende twee weekenden racet de Formule 1 op de Red Bull Ring, waar de track limits en ‘gele broodjes’ in het verleden ook al voor flink wat problemen zorgden. Menig coureur heeft in de laatste sector van het circuit in Spielberg al zijn auto beschadigd op de agressieve kerbstones, maar Michael Masi denkt dat het dit jaar wel mee zal vallen in de Alpen.

“Wat we hier hebben in bochten 9 en 10 is in lijn met wat we in 2019 en 2020 hadden”, legt Masi uit aan Motorsport.com. “In 2019 hadden we daar die gele hobbels liggen, die we voor 2020 weggehaald hebben. Ik vond ze niet gepast, vooral gelet op de snelheden die op dat punt gehaald worden. Dit jaar beginnen we echter met de situatie die we vorig jaar voor de Grands Prix van Stiermarken en Oostenrijk gehanteerd hebben. Ik zie niet echt een discussiepunt voor die twee bochten. Iedereen is er zich maar al te zeer van bewust waar de grenzen liggen in die twee bochten en voelt zich er ook prima bij.”

In zowel de voorlaatste als de laatste bocht wordt het overschrijden van de baanlimiet elektronisch gemonitord, waardoor er geen grijs gebied meer bestaat over wat er wel en niet is toegestaan: “Er liggen lussen onder het oppervlak en er staan camera’s op”, vervolgt Masi. “Het is vrij duidelijk. We geven ze die rood met witte kerb als extra tolerantie, laten we het zo noemen, dus in beide bochten wordt de tijd doorgestreept als alle vier de wielen naast de rood met witte kerbstone belanden. Bij bocht 10 zal ook de tijd van de volgende ronde worden geschrapt vanwege het voordeel dat je er anders uit zou halen op het rechte stuk.”

Grindbak dichterbij in bocht 6

In tegenstelling tot de laatste twee bochten is de situatie op de Red Bull Ring wel gewijzigd in bocht 6. Waar de afgelopen jaren ook de nodige kerbstones lagen aan de buitenkant van deze bocht, is dit jaar een iets naar voren gehaalde grindbak de duidelijke limiet.

“We hebben bij de uitgang van bocht 6 de kerbstone smaller gemaakt en de grindbak dichter naar de rand van het circuit gehaald”, legt Masi uit. “Er lag daar een dubbele kerbstone, dus eerst de rood/witte, dan de groen/witte en daarna nog de gele broodjes. Die zijn nu weggehaald. We hebben in feite gemikt op twee meter ruimte naast de baan, wat in feite de breedte van de auto is. Daarna heb je grind. Dat is een van de maatregelen die we voor dit jaar hebben toegepast. In bocht 6 is er [wat betreft de track limits] dus geen enkel probleem meer.”