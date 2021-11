Masi over gele vlaggen in Qatar: “Marshals stonden in hun recht”

Pierre Gasly ging zaterdag in de slotfase van de kwalificatie te wijd in de voorlaatste bocht. Hij verloor daarbij zijn voorvleugel en zijn rechter voorband ging kapot. Hij probeerde de sessie niet te verstoren door zover mogelijk door te rijden, maar de coureur was toch genoodzaakt zijn wagen op het rechte stuk aan de kant te zetten. De marshals trokken daarom de gele vlaggen tevoorschijn, aanvankelijk een enkele en later een dubbele gele vlag. Max Verstappen en Valtteri Bottas kregen gridstraffen voor het niet respecteren van het gezwaaide geel.

Red Bull-baas Christian Horner beklaagde zich vervolgens over een ‘malafide marshal’ die in actie kwam en kreeg daarvoor een officiële waarschuwing. Masi verklaarde bovendien dat de officials in hun recht stonden bij het zwaaien van de gele vlag. “De marshals hebben gereageerd op de situatie die ze voor zich zagen”, vertelde Masi. “Dan is het klip en klaar. Als je ziet wat er gaande was en wat er gebeurde met Pierre, dan reageerden ze op wat er gebeurde.”

Masi verklaarde de procedure en de taken van de marshals: “Met alle gele vlaggen die langs het circuit getoond worden is het zo dat de officials ter plekke de leiding hebben, zo is dat overal in deze sport. Het is ook aan de marshals op de plek des onheils om te bepalen of ze enkel of dubbel geel tonen, zij beoordelen wat ze zien. Daarom staan ze daar. De lokale officials hebben controle over gele vlaggen, zoals ze dat altijd gedaan hebben. Dat geldt ook voor de lichtpanelen met de gele vlaggen, witte vlaggen en blauwe vlaggen tijdens trainingen en kwalificaties. De lokale officials hebben geen controle over de safety car, de virtuele safety car en rode vlaggen. Die drie worden centraal geregeld, al het andere is voor de lokale marshals.”

Na de kwalificatie duurde het lang voordat vastgesteld kon worden of Verstappen, Bottas en Carlos Sainz, die uiteindelijk geen straf kreeg, de gele vlaggen genegeerd hadden. “Als je kijkt waar de auto’s op de baan waren ga je de beelden na van elke auto in de top-tien. Dat heb ik gedaan, daarnaast kijk je nog naar data en andere zaken. Dat kost veel tijd en je wilt zeker weten dat je het goed doet. Toen alles duidelijk was hebben we de zaak voorgelegd aan de stewards en zij hebben het verder behandeld.”