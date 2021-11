Masi legt gordelboete Hamilton uit: "Feestjes vieren mag"

Lewis Hamilton kreeg voor zijn actie op Interlagos een boete van 5.000 euro, plus een voorwaardelijke boete van 20.000 euro tot het einde van 2022. De stewards snappen de verleiding bij de Mercedes-coureur om zijn overwinning te vieren, maar volgens hen is het onveilig om de gordels al los te doen terwijl de wagen nog in beweging is. Ook al rijd je met een voor deze wagens een langzaam tempo, dan nog gaat het om hoge snelheden, aldus de schriftgeleerden.

Volgens de FIA hebben F1-piloten ook een voorbeeldfunctie richting coureurs in lagere autosportklassen. Het is van groot belang dat jonge rijders het belang inzien van het gebruik van alle veiligheidsmiddelen van een auto op elk moment, stelt F1-wedstrijdleider Michael Masi. Maar dat betekent volgens hem niet dat mooie resultaten niet gevierd zouden mogen worden door de gordels losser te maken, waardoor de piloten hoger in de cockpit kunnen zitten en uitbundiger kunnen zwaaien. Helemaal losdoen zoals Hamilton deed is zeker niet de bedoeling.

"Iedereen kent die regel", aldus Masi. "Het is ook eerder besproken, ik schat zo'n achttien maanden geleden", laat de wedstrijdleider aan Motorsport.com weten. "Ik herinner mij ook dat het aan de orde is geweest toen Charlie [Whiting] er nog was. Coureurs werden eraan herinnerend dat ze in de ronde terug naar de pits hun gordels wat losser mochten te maken, dat was geen probleem, maar ze moeten wel om blijven."

Gordel mag niet helemaal los

Masi benadrukt dat het een veiligheidskwestie betreft. De stewards hebben dit zondag volgens hem ook goed benadrukt. "Dit is de topklasse van de autosport. Het gaat om de veiligheid van de coureurs, maar het is ook een boodschap naar iedereen dat dergelijke acties niet geaccepteerd worden."

Dat er uiteindelijk een boete kwam, en geen straf of waarschuwing, geeft volgens Masi aan dat er niet eerder vergelijkbare gevallen zijn geweest. "Niet in de F1. Ik denk dat de stewards gezocht hebben, maar niet een recent incident konden vinden. Daarom is een groot deel van deze boete ook voorwaardelijk, tot het einde van 2022, om te voorkomen dat iemand het ineens regelmatig gaat doen."