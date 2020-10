Masi: “Direct aanpassen strafpuntensysteem zou verkeerd zijn”

Dat was tegen het zere been van coureurs die naar aanleiding van het incident rond de – later kwijtgescholden – dubbele strafpunten van Lewis Hamilton in Rusland hadden opgeroepen om alleen nog maar strafpunten uit te delen als bij een overtreding de veiligheid van coureurs, teamleden of officials in het geding zou zijn. Het overschrijden van de track limits valt daar duidelijk niet onder, maar toch kregen Lance Stroll, Daniil Kvyat en Romain Grosjean er op Portimao een tijdstraf en een strafpunt voor.

Volgens Masi betekent het uitdelen van die strafpunten niet dat de FIA de oproep van de coureurs naast zich neer legt. “Nee, ik denk ten eerste niet dat het eerlijk is om dat te concluderen. Ten tweede, en dit hebben we met de betrokken coureurs besproken, het is zo dat aan het begin van elk seizoen de FIA samen met de teams rond de tafel gaat zitten en het strafsysteem opnieuw beoordeelt. Daar wordt over het algemeen overeenstemming bereikt over de straffen en de bijbehorende strafpunten.”

“Dat systeem wordt [aan het einde van] elk jaar geëvalueerd. Het kan dus vanuit de teams beschouwd geen verrassing zijn wanneer we wel en niet strafpunten geven. We hebben het tijdens de rijdersbriefings besproken en gezegd dat we het voor 2021 opnieuw onder de loep zullen nemen”, vervolgt Masi. “Maar het is niet iets dat we zomaar midden in het seizoen kunnen aanpassen. Geen verandering dus. We hebben de coureurs verteld dat er dit jaar niets zal veranderen, dat zou ook geen goed beleid zijn.”

Track limits

Tijdens de vrijdagse trainingen op Portimao werd er maar liefst 125 keer een tijd afgenomen voor het overschrijden van de baanlimieten. Volgens Masi doet de FIA er alles aan om dit controversiële onderwerp in goede banen te leiden. “Het handhaven van de track limits is iets waar we al een tijdje achteraan zitten. Er is door de tijd heen naar een aantal oplossingen gekeken, zoals tegenwoordig met de loops [in het asfalt], met verschillende soorten kerbstones en run-offs. Er is geen simpele oplossing. Dus het is een voortdurende herziening van de technologie en fysieke oplossingen.”