Yamamoto ook na F1-vertrek Honda actief voor motorenproject Red Bull

De voorbije jaren stond Masashi Yamamoto als eindverantwoordelijke aan het hoofd van Honda’s F1-project, dat in 2021 op de best denkbare manier is afgesloten. Honda trekt de deur formeel achter zich dicht met een wereldtitel, al geldt dat eerste niet voor alle werknemers. Zo stappen meerdere Honda-mensen over naar Red Bull Powertrains en was Yamamoto’s toekomst ook lange tijd onderwerp van gesprek. Geruchten over een overstap naar Red Bull Powertrains waren niet van de lucht, al blijkt de vork toch iets anders in de steel te zitten.

Zo stapt Yamamoto niet direct over naar het motorenproject van Red Bull, maar richt hij een eigen bedrijf op. “Ik heb inderdaad een nieuw bedrijfje opgezet en daarmee ook een contract getekend met Red Bull Powertrains. Het is lastig uit te leggen wat dat precies betekent, maar concreet zal ik Christian Horner en Helmut Marko ondersteunen en hen adviseren als ze mij daarom vragen.”

Yamamoto wil zo een verbindende schakel tussen Honda en Red Bull Powertrains vormen. “Dat kan gaan om het beter begrijpen van de Japanse cultuur of juist de cultuur binnen Honda, eigenlijk om de relatie nog verder te verbeteren. Maar het betekent ook dat ik een talentvolle coureur uit Japan kan voorstellen bij het opleidingstraject van Red Bull. Ik zal eigenlijk onder de vleugels van Horner en Marko werken en zal simpel gezegd als een soort brug tussen Red Bull en Japan gaan fungeren.”

Het betekent in de praktijk dat Yamamoto meer achter de schermen zal werken en minder vaak in de publiciteit en dus op de mondiale circuits te vinden is. “Ik zal in ieder geval niet meer naar iedere Formule 1-race gaan, dat klopt. Ik denk dat ik er in 2022 ongeveer vijf zal bezoeken, plus de race in Suzuka.” Het belangrijkste is echter dat Yamamoto zijn passie in de Formule 1 kan blijven uitvoeren en niet terug hoeft naar een andere functie binnen Honda. “Ik houd enorm van de Formule 1, maar ik houd ook enorm van Honda. Dat betekent dat ik jonge mensen binnen het concern niet in de weg wil zitten. Bovendien denk ik dat ik mijn kennis en ervaring op deze manier het best kan gebruiken.”