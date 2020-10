Brundle: “Verstappen heeft vertrouwen Albon gebroken”

Daar waar Max Verstappen bij de Grand Prix van de Eifel voor de achtste keer in 2020 het podium mocht betreden, verging het teamgenoot Alexander Albon een stuk minder. In de kwalificatie liet hij met de vijfde tijd nog tekenen van verbetering zien, nadat hij al had toegegeven dat de RB16 een stuk beter aanvoelde door de nieuwe upgrades van Red Bull Racing. De race op de Nürburgring was echter kommer en kwel. Het gestuntel van de Thai zorgde bij voormalig F1-coureur Brundle voor het gevoel dat Verstappen iets heeft gedaan met zijn zelfvertrouwen.

“Het schitteren van Max Verstappen heeft het vertrouwen van weer een teamgenoot gebroken”, schreef Brundle in zijn vaste column voor Sky Sports. “Deze keer is het bij Alex Albon, die een schokkende race reed. Iets anders kan ik er niet van maken. Blokkerende remmen, banden met vlakke kanten, terugsturen naar de racelijn ondanks dat hij niet helemaal voorbij de AlphaTauri van Daniil Kvyat is, strafpunten op zijn licentie en een tijdstraf in de race. Ook klaagde hij via de radio dat de AlphaTauri's zo hard tegen hem streden. Daarna volgde een waterlek, waardoor hij uitviel.”

Twee races geleden leek Albon eindelijk voor de ommekeer te zorgen met een welverdiende podiumplaats op Mugello, waar hij zijn hoofd koel hield in een lastige race. Daarmee heeft hij het nodige krediet op kunnen bouwen bij Red Bull Racing, maar dat doet hij volgens Brundle teniet met zijn race op de Nürburgring. “Vanaf daar is het een lange weg terug en zijn krediet, dat hij opbouwde met het podium op Mugello, is hevig aangetast.”

Brundle kan zich ergens wel verplaatsen in de situatie van Albon. Zelf had hij in zijn tijd in de Formule 3 en Formule 1 zeer sterke teamgenoten in Ayrton Senna en Michael Schumacher. Hij geeft Albon dan ook het advies om vrijer te gaan racen. “Ik zat een aantal keer in de put toen ik tegenover Senna in de F3 en Schumacher in de F1 zat. Met niets te verliezen en aannemende dat het voorbij was, kwam ik vanaf de bodem terug en liet ik mijn natuurlijke talent en ervaring op een zorgeloze manier hun ding doen. Toen begon ik ze te verslaan, en dat is wat Alex moet doen als hij dat kan.”

