Mercedes krabbelt langzaam omhoog na een tegenvallende start van het F1-seizoen. Hoewel George Russell de ene na de andere top-vijf finish binnenhaalt, heeft - of inmiddels had - Lewis Hamilton veel meer moeite met de W13. Op het circuit van Imola bood Toto Wolff de Brit zijn excuses aan na de race en in Baku noemde de Oostenrijker de auto een shit box. Na de vrijdagse trainingen Montreal gaf Hamilton hier een vervolg aan door te zeggen dat de Mercedes een slechte auto heeft gebouwd. Toch was alles ineens anders na zijn podiumfinish op zondag. Zijn rugproblemen waren nagenoeg verdwenen en de auto leek een stuk beter te presteren. Die uitspraken en prestaties zorgden voor scheve gezichten in de paddock.

"Mercedes is op dit moment voor iedereen zo verwarrend, inclusief zichzelf. Op vrijdag zei Lewis nog dat de auto onbestuurbaar was, wat ook echt zo leek en teambaas Toto Wolff meldde een week eerder iets soortgelijks", aldus Martin Brundle tegen Sky Sports. "In de race vlogen ze vervolgens en reden ze bijna een soortgelijk tempo als de leider. Maar we moeten wel realistisch blijven: als Charles Leclerc en Sergio Perez normale prestaties hadden geleverd in de kwalificatie en de race en we geen virtual safety cars en gewone safety car hadden, dan was het gewoon een vijfde en zesde plek geworden voor Mercedes. Toch blijkt er een degelijke auto onder het smalle bodywork te zitten en zien ze kansen op Silverstone."

Mika Hakkinen stipt in zijn column op Unibet aan dat Mercedes met name de betrouwbaarheid goed op orde heeft. "Dat is iets wat Red Bull en Ferrari missen", aldus de Fin. "Daarnaast zijn ze ook rap genoeg om de derde snelste auto te zijn. Zij rapen de punten op die Red Bull en Ferrari door pech laten liggen. Mercedes lijkt een stap gemaakt te hebben met de afstelling. Hoewel niet alle onderdelen even goed hun werk deden en het lastiger maakten voor de coureurs, zag het er zondag weer positief uit."

VIDEO: De samenvatting van de F1 Grand Prix van Canada