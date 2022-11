Red Bull Racing sloot het seizoen af met maar liefst zeven overwinningen, twee kampioenschappen en een hoop controverse. In Brazilië weigerde Max Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez te helpen nadat een kwestie niet uitgesproken was. Ook kreeg Red Bull een boete van 7 miljoen dollar en een reductie van 10 procent aero-testwerk vanwege een overschrijding van het budgetplafond in 2021. Toch valt er weinig af te dingen op de dominantie van de renstal.

“Het was een dominant seizoen van Verstappen en Red Bull”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Qua punten finishte Max bijna vijf Grand Prix-overwinningen voor Leclerc op de tweede plaats, Red Bull scoorde vier overwinningen meer dan Ferrari. De pole-positions en overwinningen werden behaald dankzij slimme strategieën, snelle pitstops en een betere betrouwbaarheid. We moeten de mensen op het circuit en in de fabriek feliciteren met deze prestatie, het was immens.”

Verstappen was verantwoordelijk voor vijftien overwinningen bij Red Bull, maar dat maakte hem er niet populairder op. De fans roeren zich tegenwoordig steeds vaker in de kwesties die op en naast de baan uitgevochten worden. Een jammerlijke ontwikkeling, vindt Brundle. “Ik vond het verdrietig om het boe-geroep aan het adres van Max te horen na de race, we hebben dat eerder ervaren met Schumacher, Vettel, Nico Rosberg en anderen. Het is een veel voorkomend fenomeen wanneer fans ergens een gevoel over hebben als iets al dan niet gebeurd is. Red Bull en Team Verstappen hadden sommige dingen slimmer kunnen spelen in Mexico en Brazilië, of denk aan het budgetplafond, maar je kunt niets afdingen van de dominante prestaties dit seizoen.”

Met twee wereldtitels heeft Verstappen zijn naam nu al in de recordboeken gevestigd. En het is nog niet afgelopen, rekent de oud-coureur. “Zeker Max zit op een niveau waar de anderen een flinke kluif aan krijgen de komende seizoenen”, sluit Brundle af. “Hopelijk kunnen Ferrari en Mercedes het gat verkleinen en worden McLaren, Alpine en Aston Martin meegesleept voor een spannender kampioenschap in 2023.”