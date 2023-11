Brundle weet zeker: Perez zeker van Red Bull-zitje voor 2024

"Er is een contract en zij willen om verschillende redenen geen verandering doorvoeren", zegt Brundle, actief als Sky Sports-analist. "Dat is waar ze zich op dit moment op richten. Mij is nadrukkelijk verteld, door mensen die het weten, dat het niet draait om het op de tweede plaats eindigen in het kampioenschap." Er gingen verhalen dat het voor Red Bull dusdanig van belang was dat Max Verstappen en Sergio Perez 1-2 zouden eindigen in het kampioenschap, aangezien zij daar nog niet eerder in zijn geslaagd. "Hij heeft drie solide weekenden nodig, anders kan hij niet vooruit in zijn eigen hoofd. Op dit moment heeft Perez dat Red Bull-zitje voor volgend jaar. Daar bestaat geen twijfel over."

Een collega van Brundle vraagt zich vervolgens af of Red Bull er wel goed aan doet om vast te houden aan de onregelmatige Perez. Dit seizoen had Red Bull alleen al aan Verstappen zelf - zijn teller staat op 524 punten, Mercedes heeft er bij elkaar 382 - genoeg om constructeurskampioen te worden, maar met teams die grote stappen voorwaarts zetten, waaronder McLaren, zouden zij het zich niet kunnen veroorloven dat de tweede coureur punten laat liggen. "Als je nu naar een coureur zou zoeken, zou je Sergio waarschijnlijk niet vastleggen. Wordt vervolgd...", aldus de oud-Formule 1-coureur.

Met de vierde plaats in Brazilië, waar Lewis Hamilton slechts achtste werd, liep Perez weer wat uit in de strijd om de tweede plaats bij de coureurs. Zijn voorsprong op de Mercedes-coureur bedraagt, met alleen nog de races in Las Vegas en Abu Dhabi te gaan, dertig punten. De Mexicaan moet Las Vegas met een voorsprong van 26 punten verlaten, aangezien hij bij een gelijke stand met Hamilton boven de Brit eindigt omdat de Red Bull-coureur dit seizoen twee races heeft gewonnen.

Red Bull-teambaas Christian Horner maakte onlangs wel al duidelijk dat het team voor 2025 niet verlegen zit om coureurs die naast Verstappen willen rijden. "Als je Max wil verslaan, moet je hem op een of andere manier aftroeven. Met de hoeveelheid interesse die we hebben in een Red Bull Racing-coureur in 2025, zitten we niet verlegen om opties", zei de Brit. Hij benadrukte dat er 'geen gebrek aan opties' is voor 2025, maar het team heeft ook 'meer dan genoeg tijd' om alle opties af te wegen. "Maar veel factoren spelen daarin een rol."