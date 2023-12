In de eindstand van het Formule 1-kampioenschap van 2023 is er een groot gat van 59 punten tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, in het voordeel van eerstgenoemde rijder. Ook een blik op de eindposities laat weinig aan de verbeelding over, waar Hamilton net iets tekortkwam voor P2 werd Russell slechts achtste, achter onder andere beide Ferrari-coureurs. Toch denkt Sky Sports-commentator Martin Brundle in een Q&A voor dat medium dat het verschil tussen beide heren niet heel groot is. "Ik denk dat deze twee heel dicht bij elkaar zitten", noemt 64-jarige voormalig F1-coureur.

Volgens Brundle zit er dus weinig verschil tussen de Mercedes-coureurs, maar ziet hij wel kanten aan de coureurs waardoor de een boven de ander kan uitstijgen. "Het hangt er volgens mij vanaf in hoeverre Lewis de motivatie die hij nu heeft kan vasthouden, maar het blijft een close call", aldus de analist, die in zijn eigen carrière aan de start van 158 Grands Prix verscheen. "Lewis weet hoe dat moet." Toch denkt Brundle dat er ook onderdelen zijn waarop Russell het voordeel heeft ten opzichte van zijn ervaren teamgenoot. "Hij heeft zijn leeftijd mee", waarmee de Engelsman doelt op het leeftijdsverschil tussen de coureurs. Hamilton heeft dit jaar de 38 aangetikt, terwijl Russell 25 jaar oud is. "Ik kan dus geen antwoord geven [op wie er beter is]."

Brundle denkt ook dat het te kort door de bocht is om te stellen dat Hamilton op basis van zijn lange, succesvolle carrière de overhand zou hebben ten opzichte van Russell. "Ik zou in ieder geval niet zomaar zeggen: 'Lewis is de betere, want hij is een zevenvoudig wereldkampioen'. Zolang George nog niet in de positie is geweest dat hij wereldkampioen kon worden, weten we niet of hij met die druk om kan gaan."