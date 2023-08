Brundle: Wedstrijdleiding was te voorzichtig in GP België

Regen teisterde het circuit van Spa-Francorchamps het gehele Grand Prix-weekend. Op vrijdag kregen de coureurs maar één vrije training vanwege het sprintformat, maar door de buien was de baan dusdanig nat dat er weinig nuttige informatie verzameld kon worden. Vervolgens speelde regen ook een rol in de kwalificatie, sprint shootout, sprintrace en in mindere mate tijdens de race zelf.

Toch waren de Pirelli-regenbanden maar weinig te zien. Op zaterdag ging de sprint van start achter de safety car. Toen de race echt van start ging, besloot de helft van het veld om deze meteen in te ruilen voor de intermediates omdat de baan al flink opgedroogd was. Het leidde na de race tot vragen bij coureurs, die stelden dat de regenband overbodig waren omdat deze alleen gebruikt worden in omstandigheden die de FIA niet helemaal veilig acht vanwege de spray. Zelfs Pirelli's F1-baas Mario Isola sloot zich aan bij de coureurs en stelde de introductie van een zogenaamde 'intermediate plus' voor als vervanging van de regenband.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle stelt dat de wedstrijdleiding soms 'te voorzichtig' was waardoor vragen over het nut van de regenband zijn gekomen. "De natte openingssessie op vrijdag was op meerdere manieren frustrerend", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Voor de teams betekende het dat er geen runs werden gedaan op racebanden en met een volle tank. Zij waren daarom verplicht om een berekende gok te nemen op die vlakken, evenals aeroniveau, de afstelling van de ophanging en de rijhoogten voor wat een drogere race zou zijn. Over gevaar gesproken."

De FIA kondigde van tevoren aan dat de vrije training vanwege de regen niet zou meetellen als resultaat om eventueel het kwalificatieresultaat te bepalen, mocht de kwalificatie niet verreden kunnen worden. Daardoor stond er in die training weinig op het spel voor de teams. "Ik vond dat teleurstellend, de teams en coureurs met de juiste apparatuur zijn heel goed in staat om zulke situaties te beoordelen, vooral als het gaat om het neerzetten van rondetijden op ideale afstand van andere auto's. De fans verdienden meer actie op het circuit", stelt de Sky Sports-analist.

Te voorzichtig

Brundle kon wel genieten van de kwalificatie, die op een natte baan begon maar eindigde met een run op de zachte band in Q3. Op zaterdag zou regen opnieuw parten spelen en zorgde het tot tweemaal toe voor uitstel van sessies. "We hadden een uitgestelde start en toen enkele ronden achter de safety car, waardoor de baan onvermijdelijk in dusdanig goede staat was dat meteen alle coureurs de intermediates wilden pakken toen bekend was dat de safety car naar binnen zou gaan."

"Wederom was de wedstrijdleiding naar mijn mening te voorzichtig en de ongemakkelijke veiligheidsparadox hier is dat veel coureurs onmiddellijk een pitstop maakten in een natte pitstraat, waar 250 mensen werken, met chaotische pitstops, releases en bijna-ongelukken tussen auto's", voegt Brundle toe. Het gevolg hiervan is volgens Brundle dus dat er vragen komen over het nut van de regenband. "Veel belangrijke mensen, en fans overigens, vroegen zich redelijkerwijs af waarom we überhaupt regenbanden meenemen, die verplicht zijn met een safety car-start [in de regen], als we het veld pas loslaten als de baan goed genoeg is voor de intermediates, soms zelfs snel goed genoeg voor slicks", aldus Brundle.