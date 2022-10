Brundle zet vraagtekens bij grote marge in budgetplafond

De geruchten die rond de Grand Prix van Singapore naar buiten kwamen, werden maandag bevestigd in een verklaring van de FIA. Red Bull heeft zich in 2021 schuldig gemaakt aan uitgaven boven het gestelde budgetplafond van 145 miljoen dollar. Het team reageerde "verrast en teleurgesteld" op de mededeling van de mondiale autosportfederatie. Het gaat volgens de FIA om een minor breach, een kleine overschrijding van minder dan 5 procent. Maar op het totale bedrag is dat percentage nog altijd zo’n 7,25 miljoen dollar. Dat is onacceptabel, stelt Brundle. Wat de uitkomst van de kwestie ook is, die marge moet verkleind worden. “Het is wat mij betreft van de zotte dat een kleine overtreding nog tot 5 procent boven het budgetplafond kan zijn, dat is nog genoeg voor een gigantische update aan de auto”, zegt Brundle in Any Driven Monday, een programma van Sky Sports. “Dat is misschien zelfs nog genoeg voor de introductie van een B-spec. Die marge moet sowieso verkleind worden, wat is het punt van een budgetplafond van 145 miljoen dollar als er zo’n grote variabele in zit. De FIA moet denk ik hard ingrijpen op een dergelijke overtreding.”

De oud-coureur begrijpt de frustratie van de andere teams ook, al denkt hij dat de rivaliserende teams hun beschuldigingen aan het adres van Red Bull een tikje overdreven hebben. “Andere teams beweren dat [Red Bull] een kopstart had in 2022 en die wagens worden weer meegenomen naar 2023, dus dat is een groot voordeel. We weten dat alle teams het systeem binnen de mogelijkheden uitbuiten, dat is duidelijk. Maar ik vind het ook ongelofelijk dat deze informatie in Singapore al naar buiten kwam. Waar kwam dit vandaan en hoe is het naar buiten gekomen? Nu lijkt het erop dat Red Bull over de limiet is gegaan, maar precies hoeveel weten we niet. We horen bedragen van 1,8 miljoen Britse ponden, maar officieel hebben we daar nog niets over gehoord. Wat zal de straf worden, hoe hard grijpt de FIA in? Christian Horner vertelde mij dat het gaat om de interpretatie van bepaalde items in het budget, zij dachten dat ze eronder zaten en bepaalde dingen zijn dus wel opgenomen in het budgetplafond. Het is op het eerste oog niet het grote strafbaar feit dat de andere teambazen ons lieten geloven in Singapore. We wachten op het nieuws.”

Nog meer druk op andere teams

Brundle is ervan overtuigd dat het budgetplafond in de basis een succes is. Teams die anders 200 of 300 miljoen uitgaven, worden nu beperkt tot 145 miljoen en dat is een haalbaar bedrag voor kleinere operaties. Het is nu echter zaak om het speelveld tot op de laatste miljoenen gelijk te krijgen. “Het budgetplafond is briljant, het is de reden waarom de Formule 1 vandaag de dag zo sterk staat”, aldus Brundle, die daarin ook direct de crux ziet. “Het is heel moeilijk om een reglement op te stellen dat alle teams omvat, Haas heeft bijvoorbeeld geen grote fabrikant ten opzichte van Ferrari en McLaren, in de basis auto-fabrikanten. Daarnaast heb je Red Bull nog met Red Bull Technologies. Al deze teams hebben unieke elementen met aparte structuren. Het is heel moeilijk om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen, daar zitten veel haken en ogen aan. Maar één ding is zeker en dat is dat er minder marge moet komen, de andere teams staan onder druk en krijgen van bovenaf de vraag waarom ze dit niet gedaan hebben om twee tienden winst te boeken. Er moet duidelijkheid komen en dat moet rigide zijn, de vijf procent marge boven op het budgetplafond is veel te veel.”