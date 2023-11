Brundle voorziet veranderingen aan sprintformat F1 voor 2024

Het sprintformat is in de Formule 1 geïntroduceerd om de toeschouwers meer actie te bieden. Sinds dit seizoen is de sprintrace losgetrokken van de hoofdrace, waardoor de zaterdag in het teken staat van de sprint shootout en sprintrace. In Brazilië klonk er echter weer kritiek vanuit coureurs en teams op het format, aangezien het in de huidige vorm te veel weggeeft hoe de race op zondag zal verlopen.

"De volgorde van de sprintevenementen is verwarrend", schrijft Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. Hij doelt daarmee niet alleen op de indeling van het weekend, maar ook op de bandentoewijzing. Bij dit soort sprintweekenden krijgen coureurs namelijk maar twaalf sets banden in plaats van de gebruikelijke dertien, maar van die twaalf moeten ze er minder inleveren na een sessie. "Maar minder banden en meer betekenisvolle getimede sessies en races, en slechts één training, forceert wel degelijk verschillende aanpakken voor het bandengebruik. Dat was met name relevant omdat de harde band hier simpelweg niet werkte, zoals dat vorig jaar ook al het geval was."

Brundle merkt op basis van opmerkingen op sociale media en gesprekken met fans, vrienden en media op dat 'veel zeggen dat ze het sprintformat totaal niet leuk' vinden. "Ook al is hij een pure racer en heeft hij er veel van gewonnen, zegt Max Verstappen hetzelfde", aldus de Britse Sky Sports-analist. Wel ziet hij dat de kijkcijfers een heel ander beeld schetsen. "Dat is een feit. Zoals ik al in onze uitzendingen heb gezegd: de slechtste sprintrace zal altijd beter zijn dan de beste tweede vrije training, puur omdat er in de vrije trainingen niets beslist wordt en de teams hun auto's ver uit elkaar moeten houden op de baan en zo min mogelijk van hun banden en krachtbronnen moeten vergen. De sprints moeten simpelweg gewoon vermakelijker zijn voor de mensen langs de baan die hun welverdiende geld hebben uitgegeven."

Sprintkampioenschap

Als het aan Brundle ligt, komen er voor 2024 veranderingen aan het sprintformat. Zijn eerste voorstel is om van de enige vrije training op vrijdagochtend weer een sessie van 90 minuten te maken in plaats van de 60 minuten die er nu voor staan. Op diezelfde vrijdag volgt dan de sprint shootout. "Een zeer goede dag voor de fans langs de baan en die op tv of online meekijken", verwacht Brundle. "Die volgorde is logischer en de bandentoewijzingen moeten voor elk weekend gestandaardiseerd worden. We hebben het al meer dan genoeg over banden. De parc fermé-tijden moeten ook worden aangepast. Het heeft geen zin dat teams vanaf vrijdagmiddag voor de hele duur van het weekend vastzitten aan een waardeloze raceafstelling, vooral niet als VT1 op een natte baan plaatsvindt of ingekort is."

Bovendien zou het volgens Brundle beter zijn als de top-tien, net als in de hoofdrace dus, punten krijgt en de Formule 1 circuits kiest waar gevechten op de baan van nature gebeuren, zoals Interlagos. In Brazilië is ook weer het idee van de zogenaamde reversed grid geopperd, maar daar voelt de voormalig Tyrrell-coureur weinig voor. "Dan gaat iedereen gewoon proberen zo langzaam mogelijk te gaan in de kwalificatie. Als je de grid omkeert op basis van de tussenstand in het kampioenschap, dan heb je geen kwalificatiesessie maar het zou wel waarschijnlijk een spannende race opleveren."

Brundle vermoedt dat het format volgend jaar op de schop gaat. "De zaterdag zal een spannende dag worden, als ze de sprintrace in de ochtend plannen en de kwalificatie in de middag. Teams zullen zich dan wel zorgen maken over de hoeveelheid tijd die ze hebben om eventuele schade van de ochtendsessie te herstellen." Een ander idee dat is geopperd, is een apart sprintkampioenschap. De coureur die aan het einde van alle sprintraces de meeste punten heeft gepakt, is dan dus de sprintkampioen. "Dan zal een groot deel van het veld weten dat zij geen kans maken om deze te winnen, dus zullen zij cruisen om te voorkomen dat zij schade oplopen en zullen ze de motor en banden sparen", vermoedt Brundle. In Abu Dhabi, het laatste raceweekend van het seizoen, zal de F1 Commission bij elkaar komen en lijkt het sprintformat een agendapunt te worden.