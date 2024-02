Silly season wordt doorgaans pas een actueel onderwerp rond de zomerstop, wanneer de prestaties van alle coureurs kunnen worden geanalyseerd en teambazen zich beginnen af te vragen of het de moeite waard is om door te gaan met de huidige rijders. Afgelopen jaren was er weinig spektakel op de rijdersmarkt. Dit seizoen starten zelfs dezelfde twintig namen als in Abu Dhabi 2023 aan het vertrek stonden. De laatste coureurswissel die plaatsvond was toen Nyck de Vries na tien races werd vervangen door Daniel Ricciardo.

Dit seizoen staat echter garant voor een overvloed aan spektakel op de rijdersmarkt. Silly season werd dit jaar al vroeg afgetrapt door de onverwachte overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. F1-analist Martin Brundle voorspelt bij Sky Sports dat dit veel invloed gaat hebben op de prestaties van de coureurs. “Het verhaal van Hamilton naar Ferrari is een gebed zonder eind”, meent de oud-coureur. “Het is geweldig voor de Formule 1 en voor Lewis. Zelfs voordat hij naar Ferrari gaat gaan we hier de vruchten van plukken.”

Carlos Sainz een vrije geest?

De gebeten hond in de transfer van Hamilton is natuurlijk Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit jaar afstand nemen van het team dat momenteel wordt gezien als de grote uitdager van Max Verstappen en Red Bull. Toch schuilen er voor de Spanjaard ook kansen achter deze ontwikkeling. “Carlos Sainz zal tijdens zijn laatste jaar bij Ferrari een vrije geest zijn”, voorspelt Brundle. “De situatie waar hij zich in bevindt is heel ongewoonlijk. Het is een coureur van wereldklasse – die vorig jaar een race won – maar wordt alsnog uit een wereldklasse-auto gezet. Aan het einde van de dag moet je aan jezelf denken en voor jezelf racen. Ik denk dat dit wel eens zijn beste seizoen tot nu toe kan worden. Maar hij moet niet wanhopig worden en de wereld willen laten zien dat ze een verschrikkelijke fout maken.”

Veel op het spel voor coureurs zonder contract

Van de twintig coureurs op de grid is het alleen van Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri en Alex Abon bekend dat ze in 2025 een contract hebben. Dat betekent dat de druk voor de dertien andere coureurs erg hoog zal zijn. “Er plakt dit jaar een verhaal aan ieder stoeltje op de grid”, vertelt Brundle. “Iedere coureur die geen contract voor 2025 heeft zal zich realiseren dat er veel bedreigingen en kansen voor de toekomst zullen zijn", aldus de oud-coureur